¡Pampita dio a luz! El excéntrico parto "plagado" de cámaras y el nombre que le eligió

Después de atravesar un embarazo súper mediático, Carolina "Pampita" Ardohain finalmente dio a luz a su quinta hija. La beba, a quien nombraron Ana, nació por parto natural a las nueve y media de la mañana y pesó 3,200 kg.

"Nació, está re bien. No sé nombre, no sé nada. Ay, qué alegría, qué merecida. Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta", confirmó la madrina de la beba, Luciana Pizzolorusso, en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana de El "Pollo" Álvarez.

Con el correr de los minutos se confirmó que la beba se llama Ana, pese a las miles de especulaciones que circularon luego de que la modelo anunciara que iba a ser mamá una vez más con su marido, el empresario gastronómico y ahora candidato, Roberto García Moritán.

La fecha de parto estaba prevista para hoy, por lo que no tomó por sorpresa a la modelo. Se trata del quinto parto de "Pampita", quien fue por primera vez mamá el 15 de mayo de 2006 en Chile junto a Benjamín Vicuña cuando recibieron a Blanca.

Luego, seis años más tarde, llegó Bautista y en febrero de 2008, en Chile al igual que Blanca, nació Beltrán. Benicio, el menor del clan, llegó al mundo en octubre del 2014, sólo meses antes de que la modelo y el actor chileno confirmaran su separación.

El nacimiento de la beba quedó registrado por las cámaras del reality que la modelo graba de la mano de Viacom para registrar no sólo su embarazo y el nacimiento de la beba, sino también los primeros días de vida de la pequeña.