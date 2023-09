Pampita enfrentó los rumores de embarazo y dio los motivos: 'Robert no quiere más hijos'

Hace unos días que empezaron los rumores sobre un embarazo de Pampita con Roberto García Moritán tras la viralización de un video donde se veía a la modelo sosteniendo un par de escarpines de bebé. Sin embargo, Pampita salió a aclarar la situación.

“No viene ningún hermanito. Robert no quiere más hijos, ya lo dije un montón de veces. Yo tendría hijos todos los años porque me encanta, tendría un montón más, todos lo que Dios mandara”, aclaró, sin dudarlo, en Desayuno Americano.

“Es un tema muy hablado en la familia y Robert dijo: ‘Hasta acá llegamos’”, añadió entre risas y dejó de lado cualquier tipo de especulación sobre tener otro bebé.

Los rumores comenzaron cuando apareció Pampita en un video que muestra un tierno momento con su hijita, Carolina, pero un pequeño detalle fue el que alertó a los seguidores.

En una parte del clip se observan unos pequeños escarpines sobre una mesita de luz que, más tarde, la modelo se los entregaría a su hija. Este gesto hizo estallar las redes sociales y los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar.

"¿Los escarpines son que viene un hermanito?", preguntó una seguidora, mientras que otra comentó: "Ay Caro esos zapatitos pequeñitos, ¿viene otro bebé?". A su vez que una tercera afirmó: "Para mi viene otro en camino por eso los escarpines aparte a ella se la ve más pancita".

A pesar de que la pareja ya tiene una hija de dos años, Ana García Moritán, en cada ocasión posible Pampita aprovecha para resaltar su deseo de volver a ser madre. En junio de este año, una periodista del programa Implacables se asombró de que quiera seguir agrandando la familia: "Yo todavía esa puerta no la cierro", afirmó la modelo.

Sin embargo, Pampita señaló que la negativa viene de parte de su esposo: "es Roberto quien ahora está muy abocado a su profesión y a sus cuestiones políticas y no ve por lo pronto ser padre nuevamente. Está satisfecho con Ana".

Cuando la modelo le dijo a la periodista que se lo pregunte a Roberto, él decidió no responder y movió la cabeza afirmando que no: “Vamos a ver, vamos a ver. Me cuesta convencerlo”, afirmó Pampita.

La hijita tan esperada de ambos, Ana, nació el 22 de junio del 2021 en el Sanatorio Otamendi: "Enamorada, embobada, estamos con Robert lo que no podemos creer", declaró en ese momento la modelo.

Fue el día de su cumpleaños que confirmó que estaba embarazada, en una ceremonia que festejó en México. Por medio de un globo negro que llevaba escrito: ‘¿Boy or girl?’, en castellano, ‘¿Nena o nene?’, reveló que iban a tener una nena: "Esta familia gigante va a ser más gigante todavía".