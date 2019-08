Pampita estalló, Tinelli se cansó y, ¿Nicole arrugó? Por qué Neumann no estaría en Showmatch

La semana pasada, Nicole Neumann debutó como jurado del Bailando por un sueño en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain, quien –tal como tenía pactado por contrato- se tomó unas mini vacaciones para reponer baterías. Lo cierto es que Marceo Tinelli quedó tan a gusto con la performance de la ex de Fabián Cubero, que le ofreció regresar la semana que viene.

Florencia Peña hará lo propio, se tomará unos días de descanso y se ausentará en su rol como jurado la semana próxima. Por esta razón, la producción de LaFlia había decidido convocar nuevamente a la bella rubia en reemplazo de la ex Casado con hijos. “Yo no tengo problema (de estar junto a Pampita). La que baja a la otra persona de los eventos nunca fui yo", había disparado Nicole.

Pero algo habría cambiado y la presencia de Nicole la semana próxima en la pista de baile –junto a su máxima rival- podría no darse por diferentes factores. Al parecer, un viaje de último momento, las últimas declaraciones de la modelo sobre Pampita y, quizás, el supuesto reclamo de esta última a las autoridades de LaFlia, habrían hecho cambiar de opinión a la producción.

La semana próxima Nicole tendría pactado, tal y como aseguró ella misma, unas mini vacaciones al sur para esquiar y que la mantendrían alejada de las fechas que LaFlia necesita de sus servicios: 12, 13, 15 y 16 de agosto como reemplazo de Peña. "Ya tenía un viaje planeado con mis hijas y me avisaron ayer (por martes) del reemplazo", aseguró la blonda.

Lo cierto es que durante la última gala, Pampita tuvo un fuerte cruce con Florencia de la Ve y con Gabo Usandivaras que derivaron en una lapidaria opinión de Nicole en contra de la ex de Pico Mónaco. "Que pida perdón y se acabó", le reclamó la rubia a la morocha.

“Un poco ya me aburrió toda esta pelea. Pero si Flor ha llegado a este punto se siente herida, ¡listo que Pampita pida perdón y se acabó! ¡Basta!. A veces por más que uno crea que no, al otro le dolió. Si le dolió, se pide perdón y punto. Ya está”, sostuvo la panelista de Nosotros a la Mañana.

A su vez, como si estuviera calentando motores para la semana próxima, Nicole agregó: “Flor tiene razón. Le mandó un audio que escuchamos todos dándole la devolución. Ya está. Entonces, si al otro le duele, le duele, le duele, se pide perdón y se cierra el tema”.

“Yo le pediría perdón y se acabó el tema. Le diría que no fue mi intención, porque aparentemente no fue la intención (lastimar), pero si le dolió le pido perdón. Porque a veces hay que pensar qué le pasa al otro, no la intención que tuvo uno o lo que uno quiso decir”, sostuvo.

Y cerró: “Si el otro lo interpretó mal y le dolió, se pide perdón ya. Listo. Es así, no siempre pasa por uno. Es lo que le pasa al otro y a veces hay que correrse de lado y ver qué le pasa al otro. Hay que tener un poco de empatía y sentir las disculpas, porque las disculpas no sentidas no sirven de un pomo. A Flor le tocó una fibra íntima que tiene que ver con su lucha y su vida”.

Nicole Neumann partirá de viaje esta noche y regresará el martes. Desde LaFlia sostienen que la modelo les avisó que podría estar presente durante las galas del jueves y el viernes, algo que no termina de convencer al propio Tinelli, quien busca una sola figura para toda la semana. De esta manera, será el conductor quien tenga la última palabra. ¿Se sentará Nicole junto a Pampita?