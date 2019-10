Pampita explicó su llanto al no poder compartir su Martín Fierro de la moda con su hija Blanca

En la noche de este miércoles se llevó a cabo la primera ceremonia de los Martín Fierro de la moda en el salón Tattersal de Palermo, y una de las figuras premiadas en la gran noche fue Carolina "Pampita" Ardohain, quien ganó una estatuilla por la terna Mejor Alfombra Roja. Cuando subió a dar el discurso de agradecimiento, la modelo mencionó a sus tres hijos varones y recordó a su hija fallecida, Blanca, a quien le dedicó el premio.

Aunque en ese momento no se animó a hablar de la falta que le hace la pequeña, en las últimas horas la conductora aprovechó el espacio que tiene en su programa Pampita Online, para mostrarse emocionada y para decir que le hubiera encantado compartir junto a Blanca esta distinción.

En la noche de ayer, al subir al escenario, la jurado del Bailando por un Sueño sostuvo que siempre le gustó la moda, y que a pesar de que durante mucho tiempo no tuvo dinero para hacerse costosos diseños, igualmente ella compraba telas y con sus propias manos cocía la ropa que tenía que ponerse para algunos eventos.

"Este premio se lo quiero dedicar, por supuesto, a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura. Bautista, Beltrán, Benicio. Mi amor que estás allá arriba (tiró un beso al cielo en homenaje a Blanca). Y a mi amor (Roberto García Moritán), que estás en casa y que hoy me hacés sonreír más que nunca", agregó emocionada.

La dedicatoria a su hija, quien murió en el año 2012, conmovió a todos, y como era de esperarse, el emotivo momento fue compartido en todas las redes sociales. Por eso, en su programa, en las últimas horas Pampita aprovechó para hablar de la premiación, y de como le duele que Blanca no esté para ver todo lo que logró.

"Sentí mucha emoción, en un momento tuve que concentrarme para terminar el discurso porque cuando empiezo a nombrar a mis hijos, obviamente, es fuerte para mí. Siempre hay ausencias que no se llenan con nada y que me encantarían que puedan estar conmigo en todo lo que estoy viviendo y lo que me está pasando", dijo y rompió en llanto, por lo sus compañera de panel la abrazaron para darle contención.

Además, mientras trataba de contener las lágrimas, la modelo sostuvo que seguramente desde algún lugar sus seres queridos ven todo lo bueno que le pasa y los disfrutan a la distancia con ella.

"Después bajó la adrenalina en casa y fue un momento fuerte que, por supuesto, hay que vivirlo. Pero estoy muy contenta de mi situación hoy en todo sentido, en el personal, con el trabajo, de amor, mis hijos. Le agradezco a la vida y le agradezco a Dios", cerró.