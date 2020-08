Pampita, fogosa: admitió que la falta de sexo la pone de mal humor una semana

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain realizó una polémica confesión que, dicho sea de paso, quedó como un palito para su marido, el empresario gastronómico Roberto Garcia Moritán. Es que en el medio de su programa, Pampita Online, confesó que la falta de sexo la pone de mal humor durante una semana.

Todo sucedió cuando el relacionista público Gabriel Oliveri, en el medio una conversación con los demás panelistas del programa, habló sobre el perfil fogoso de la modelo. “Caro es de alto rendimiento: no cualquiera puede estar con ella. ¡Le decís que no y te tira las cosas por la ventana!”. Ella asintió y continuó manifestando su parecer: “¿Sabés el mal humor que me agarra? Me dura una semana, no se atrevería… ¡Conmigo mejor andá bien!”.

Pero ojo, durante la charla entre ambos Pampita sostuvo que nunca le sucedió estar enojada por falta de sexo lo que nos deja la pregunta: ¿Si nunca tuvo problemas por la falta de sexo, cómo sabe que el enojo cuando no tiene intimidad le dura una semana?

El intercambio entre Oliveri y Ardohain siguió hasta que ella decidió pararle el carro al relacionista público luego de que sugirió mandarle “unas vitaminas” a García Moritán para mejorar su desempeño sexual. “Él está feliz”, lo cortó en seco la modelo.

No contento con esa respuesta, Oliveri decidió dejar que pasen algunos minutos del programa para volver a la carga. El resultado, parecería, que fue el que buscaba ya que Pampita dejó otra confesión sexual. Consultada sobre si los nacidos en el interior del país tienen mejor desempeño sexual y “son más salvajes”, Ardohain no le esquivó a la pregunta y dejó un: “sí, yo también lo creo”.

Pampita, como el resto de los miembros del programa, se encuentra transmitiendo desde su casa debido a que la periodista Cora de Barbieri dio positivo de coronavirus (Covid-19). Por ese motivo estará 14 días conduciendo de forma remota el ciclo..

En las últimas semanas, Pampita realizó otra confesión sobre su vida. Sentada bajo su rol de conductora entrevistó a Gabriel Rolón, pero muchos se sorprendieron al escuchar que la modelo lo presentó al aire como “Daniel". Fue entonces que la ex jurado del Bailando no lo dudó y reveló que sufre de dislexia, el trastorno caracterizado por la dificultad para leer.

A raíz de su error al aire, Pampita explicó: “Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”.

En ese momento, Rolón la interrumpió y le explicó que existen "tratamientos" para mejorar la calidad de lectura, a lo que la conductora respondió: “Sí, hay ejercicios como para ayudar un poco”. Aprovechando la sinceridad de la modelo, el psicólogo aportó más detalles sobre la dislexia. “Hay algo muy importante que es entender que cada ser humano tiene que vivir con algo a cuestas. Nadie lo tiene todo, ni nadie lo puede todo. Alguno dirá que la dislexia es una enfermedad y hay ejercicios y se puede tratar. Otros dirán: ‘Soy muy celoso’, o ‘Soy inseguro’. Lo importante es aceptar qué es lo que tenemos”.

Y continuó: “Saber cuál es esa habitación oscura que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra personalidad. Esa habitación en la que uno puede decir ‘acá puedo fallar’ y no por justificar nuestros errores, sino para no tratarnos con crueldad y estar atentos. En tu caso, podrías haberte enojado con el que escribió el cartel, pero reconocés, decís: ‘Mala mía’, y se sigue”.