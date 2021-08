Pampita fue criticada por llevar a su beba a Showmatch en plena pandemia y respondió a los cuestionamientos

“Tinelli acercándose sin barbijo a la bebé de Pampita que tiene sólo 11 días de edad. Es increíble”. “No sé quién está más loco, si Pampita al permitir que Tinelli agarre a la bebe o Tinelli al animarse a agarrarla con menos de 15 días de nacida, sin barbijo en plena pandemia. Responsabilidad con esa beba?? CERO”. “No quiero juzgar vidas ajenas, pero tampoco quiero que tomen a Pampita de modelo porque me parece que esto que está haciendo con su bebé, pediátricamente hablando, es todo lo que está mal”. “Tinelli respirando sobre la bebé de Pampita… En Showmatch creen que la pandemia se terminó. Pampita no entendió nada”.

Tras su aparición en televisión, los mensajes contra Carolina Ardohain se multiplicaron en las redes sociales. La razón fue que llevó Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, de apenas 11 días de vida, a los estudios donde se emite Showmatch, en plena pandemia de coronavirus. Más allá de que la producción del programa le armó un camarín con todas las comodidades para la beba, Marcelo Tinelli la tuvo en brazos, besó a la chiquita y no se respetó ninguna medida sanitaria.

Por supuesto, hubo más críticas. Una de ellas fue de parte de Florencia de la V, que dijo sobre Pampita: “Lo primero es como se pone el foco constantemente en el cuerpo de la mujer y cómo se ve. Porque acaba de parir y dicen: ‘Mirá lo divina que está’, y eso es una violencia simbólica que viven las mujeres constantemente sobre el tema del parto y la figura y hay que eliminarlo completamente”.

Y completó: “Pampita y Roberto son adultos y pueden elegir si llevar o no a la criatura al estudio. La verdad, yo no lo hubiera hecho. Ella, con el papá que estaba al lado, decidieron hacerlo y está bien pero me parece que después está el tema de sacarla. Yo, en plena pandemia, ni siquiera se me cruza hacerlo”.

Pero acostumbrada a la polémica y en plena campaña política de su marido Roberto García Moritán, la modelo redobló la apuesta y lanzó sobre las críticas: "Tengo un viaje largo hasta Torcuato (NDR: donde están los estudios de Showmatch). Entre maquillaje, pelo y programa son 4 horas de trabajo y no la quiero dejar tanto tiempo, estoy a su disposición por la lactancia. Le doy la teta mientras me maquillan, Robert se queda con ella y cuando termino, ya la tengo conmigo".

Y agregó: "El camarín está súper cuidado, ambientado como una habitación de bebé con la cuna y cochecito, con los protocolos y no entra nadie. No te permiten más de dos o tres personas. Además nos hisopamos todos los días".



Sobre las personas que dijeron que era un “mal ejemplo” y que ponía en riesgo la salud de la beba, la jurado de La Academia disparó: "No soy ni quiero ser modelo de nada. No quiero promover tampoco que hay que volver rápido a trabajar. Todas las mamás se merecen tener tiempo con su bebé en casa y hacer el apego pero yo lo vivo de esta manera".

Eso no sirvió para acallar los reproches. En redes sociales, miles de personas siguieron diciendo que Ardohain “factura” con Ana y que “le sirve” a Moritán para hacer campaña. Más allá de esas teorías, Ana ya le genera ingresos a sus padres: además de los ya habituales canjes que reciben los hijos recién nacidos de los famosos, la llegada de la beba generó gran expectativa, ya que un día después de su nacimiento se dio a conocer un adelanto de lo que será el reality de Pampita que comenzó a ser grabado durante el comienzo del embarazo y con el que la jurado mostrará cómo vivió su vida embarazada.

El show televisivo lleva por nombre "Siendo Pampita" y se verá por Paramount+ Latinoamérica. En el adelanto se pudieron ver imágenes del nacimiento de Ana, tras 10 horas de trabajo de parto. En el fragmento se observan las emotivas imágenes de la modelo, dando a luz a Ana, acompañada por Moritán, quien la tenía tomada de la mano en todo momento. Además, se la escucha a Pampita hablándole a su hija y a la gente con la que compartirá tan especial acontecimiento. Por supuesto, durante esas grabaciones, la beba también estuvo rodeada de personas que no pertenecían a su burbuja. Algo nada recomendable durante una pandemia.