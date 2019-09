Pampita habló de su furiosa reacción contra la “China” y Vicuña tras el escándalo del motorhome

Sigue la polémica. El escándalo se desató en redes el sábado por la mañana cuando Eugenia “la China” Suárez compartió en una de sus historias de Instagram una foto con la DJ Puli Demaría, íntima amiga de Carolina “Pampita” Ardohain. Todo se dio en el marco del festejo que realizó el elenco de ATAV por el comienzo de la “segunda temporada” de la serie. Y, como era de esperarse, la modelo y ex de Benjamín Vicuña se vio envuelta involuntariamente en el escándalo.

Los cruces entre Puli y la “China” fueron públicos y por Instagram. En su descargo, la DJ se defendió de los fans de “Pampita” que la cuestionaban por posar junto a la rival de su amiga, al tiempo que cargó contra Suárez por haber publicado la foto que, según ella, respondía a un momento del ámbito privado. La protagonista de ATAV, por su parte, recogió el guante y explicó que se trató de un “acuerdo comercial”, dado que la DJ pasó música de canje en el festejo.

De inmediato y como era de esperarse, todas las miradas estuvieron puestas en “Pampita”, quien en un principio decidió desdramatizar la situación. “No creo que Eugenia lo haya hecho con mala intención y jamás me pelearía con una amiga por algo así”, esquivó al ingresar a su canal. Pero, minutos después, la también conductora aprovechó el aire de su ciclo para explicar lo que había sucedido y sorprendió con un mea culpa.

“No comparto el descargo que hizo (Puli) y eso se lo dije a ella. No comparto porque todo se arregla en privado. Con la experiencia de los años, me parece que lo mejor siempre es en privado: llamar, hablar; siempre en directo. La historia agrandó todo. Eso hizo que se levante en todos los portales, la empezaron a agredir a Eugenia diciendo que ella había tenido una mala intención y entonces ella también reacciona”.

En tanto, la modelo reconoció que habló con su amiga tras el escándalo. “Le di un consejo profesional (a Puli). Si vamos a estar en el medio, hay cosas que no podemos hacer porque genera esto: que lo levanten, que la otra parte responda y hasta salir en el diario cuando era una cosa chiquita. Pero en caliente uno reacciona como puede”, explicó Ardohain. Geraldine Neumann, una de sus panelistas, acotó: “Ella está recién entrando en los medios. Nosotras tenemos mil años y sabemos manejarlo, pero hay cosas que te desbordan”.

Leé también | Del "lo juro por Rufina" al "mosquita muerta" para Tobal: la "China" Suárez y su prontuario de mentiras

Fue en ese momento en el que “Pampita” recordó el turbulento mes de diciembre de 2015, el mismo en el que encontró a su por entonces marido teniendo relaciones sexuales con la “China” en el motorhome de la película El hilo rojo. Por ese entonces, la modelo no sólo lo acusó de adúltero, sino que además detalló con lujo de detalles lo que había visto –habló hasta de “olor a sexo”- y cargó fuerte contra la ex Casi Ángeles, a quien acusó desde Twitter de haber “destruido” a su familia.

“He tenido épocas en las que me he desbordado un montón”, reconoció al aire la modelo. “Pero bueno, no puedo hablar porque me ha pasado. Te pasa, estás enojada, lastimada y reaccionás. Uno tiene que pasar por eso para aprender. Nos ha pasado a todos. Uno pasa por eso y ya la segunda vez decís: ‘Mejor guardo el celular hasta que se me pase la guardia’”.

El duro descargo de Pampita contra sus fans por atacar a su amiga

“Ellos escriben desde el amor y la pasión. Pero, si yo no me enojo, ¿por qué se van a enojar los fans? Tienen que soltar algunas cosas, porque la verdad es que cuanto mejor buena onda nos tiren a todos, mejor para todos”.

La furia de Puli contra la "China" Suárez por la foto en Instagram

“A todos los que tan amablemente me están agrediendo por redes, les pido que por favor dejen de hacerlo. Ayer fui a poner música en la fiesta de ATAV. ¡Fui a trabajar!”.

“La ‘ China ’ es la mujer de Benjamín , a quien quiero mucho y con quien tengo una relación muy cordial”, sumó. Hasta ahí, una explicación absolutamente racional y madura. Sin embargo, en otra historia, la DJ recogió el guante y apuntó contra Suárez . “Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago? ¿La empujo de la cabina? ¿Eso quieren? Déjense de joder por favor. ¡A mí con agresiones no!”.

Mi relación con Carolina va más allá. Y, en todo caso, con quien debo hablar es con ella. Obviamente nunca pude imaginar que la 'China' iba a poner esa foto. No soy su amiga. Y si fue para molestar a mi amiga, habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que por favor saque la foto de su Instagram", remató.

La "China" le respondió con todo a Puli