Pampita habló de Vicuña y de por qué no se mostraba con él cuando estaba con la China Suárez

Carolina "Pampita" Ardohain sigue disfrutando de su gran momento como conductora del ciclo Pampita Online, además de su maternidad con la pequeña Ana y su matrimonio con Roberto García Moritán. Pero además, en el último tiempo se la vio compartiendo muchos momentos con su ex, Benjamín Vicuña, con quien parece que tiene una muy buena relación.

De hecho, en diálogo con Fabián Doman, Pampita habló de porqué en la actualidad muestra su buena relación con el padre de sus hijos, a diferencia de lo que pasaba cuando él estaba con la China Suárez.

Para ir a fondo, Cinthia Fernandez, panelista de "Momento D" preguntó, en medio del móvil le hizo una pregunta directa a la modelo. " ¿Por qué antes no se daba esta fluidez con el papá de tus hijos, por qué no se los veía compartiendo momentos juntos como lo hacen desde hace un tiempo?”, consultó, a lo que Pampita respondió contundente: “Tal vez porque no publicábamos las fotos; en todos los momentos importantes de los chicos siempre estuvimos todos, ellos siempre fueron la prioridad”.

El mea culpa de Pampita

Sobre esto, la modelo hizo una reflexión en plena entrevista sobre las consecuencias de no haber mostrado antes públicamente su buena relación con el actor chileno . “Tal vez no publicar las fotos también fue contraproducente porque pensaban que estábamos enemistados al no tener esos momentos retratados, pero los chicos siempre contaron con su familia unida”, analizó la top.