Pampita habló desde la clínica: a quién se parece Ana y las primeras fotos de la beba

Doce horas después de haber dado a luz a Ana en el Sanatorio Otamendi, Carolina "Pampita" Ardohain mantuvo un mano a mano telefónico en vivo con Marcelo Tinelli en La Academia. La modelo no sólo reveló detalles del parto, sino que además reconoció que por el protocolo sanitario no tiene permitido recibir visitas y que está disfrutando de la intimidad de poder compartir las primeras horas de vida de su beba junto a su marido, el empresario y precandidato Roberto García Moritán.

"Señores, está la nueva madre en línea. Felicitaciones Pampita, este es el aplauso de todos los que estamos acá haciendo el programa. ¡Bienvenida, Ana!"; fue la efusiva presentación que el "Cabezón" le dio a su jurado. "Gracias por las palabras, gracias al jurado; me emociona verlos, son muy amorosos todoso", respondió con educación la flamante mamá.

Desde la clínica, la modelo reveló que ya había dejado preparado un camarín especial para la beba y que piensa retomar su agenda laboral en las próximas semanas. "Ana es parte de La Academia, porque ya tiene su cuna en el camarín y tiene su lugarcito armado. Y es increíble que hasta ayer estuve ahí y a las pocas horas ya estaba teniendo familia".

La modelo confesó que se fue a la clínica después de participar del programa para un control, dado que ya estaba en fecha. "Me fui directo de ShowMatch y no tenía dilatación, no tenía nada; ni había posibilidad de dar a luz. El doctor me dijo: 'Salí a caminar un poco y el domingo nos volvemos a ver'. Y salimos a caminar muy tarde, después de las doce de la noche. Nos entusiasmamos con Rober y caminamos como dos kilómetros y cuando estábamos llegando al departamento le digo: 'Me están dando contracciones'. Se ve que la caminata funcionó, así que nos fuimos al Otamendi".

El parto tuvo lugar recién a las nueve de la mañana. "Mágicamente todo salió bien. Fue el parto que yo quería, porque no quería tenerlo por cesárea. Sí usé anestesia y aguanté bastante; fue lo que soñaba, así que estoy contenta" reconoció.

Consultada sobre si hubo música o algún tipo de pedido especial, "Pampita" reconoció: "El parto lo transitamos en silencio, fue muy mágico y especial; con mucha emoción y lágrimas. Esta chiquita tiene un significado muy fuerte en nuestras vidas, porque es la que unos une a todos; a esta familia ensamblada que somos. Tiene partecitas de todos y es muy importante para nosotros su presencia, nos terminó de unir mucho más de lo que ya estamos. Así que fascinados. ShowMatch es mi casa también y ya seguramente la van a conocer. Besos a todos, los voy a ver todas las noches".