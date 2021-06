Pampita la acusó de bailar "espantoso" y Charlotte estalló: "Es una falsa y me chupa un h..."

Anoche se vivió un momento de mucha tensión en la pista de La Academia: Charlotte Caniggia interpretó a la inolvidable Amy Winehouse, con su tema “You know I´m no good”, en una nueva gala de imitaciones y recibió las críticas del jurado. Pero fue Carolina "Pampita" Ardohain la más dura con la mediática, luego de que Ángel de Brito trajera a colación aquella abrupta salida de la hija de Mariana Nannis como panelista de Pampita Online.

Luego de que la modelo le cuestionó no haber hablado en su momento de este tema, Charlotte le respondió: “Voy a decírtelo todo en la carita”. Filosa, Pampita contraatacó: “Sí, me encanta además me la re banco no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter nos va a venir hablar las cosas en la cara. Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes donde tenemos que decir ´ay, qué bien que logró sacar la coreo´. Esto es un súper show de la televisión”.

Lejos de quedarse callada, la hermana de Alex acusó a la jurado de elogiar a participantes que, quizás, no merecen halagos y disparó: "Yo me banco, pero hay maneras de decir las cosas”. Sin pelos en la lengua, la modelo no dio el brazo a torcer y reveló que Charlotte había dicho que “todo el jurado era una mierda” en Instagram. Pero lejos de mostrarse incómoda, la mediática aseguró: “Hubo un 98 por ciento (de sus seguidores) que opinó lo mismo, todo el mundo lo dijo”.

Esto enfureció a Pampita, que no toleró más la discusión y sentenció: “Te voy a decir la verdad. Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste". Durante un móvil, Charlotte recordó su participación como panelista del ciclo de la modelo y explicó las razones que la llevaron a abandonar el programa.

De acuerdo con sus dichos, le había pedido con anterioridad a la conductora que no la cruzara con Yanina Latorre, quien en ese momento se encontraba realizando un móvil. "Yo fui al programa de Pampita con la mejor, de repente aparece Yanina Latorre porque le iban a hacer una nota. Entonces, le dije a Pampita, en el corte, 'por favor, no me enfrentes con ella'. Yo ya veía cómo venía el tema", contó.

Y siguió: "Pero empieza el programa y Pampita pregunta '¿Yanina qué te parece Charlotte como panelista?'. O sea, yo le pedí por favor a Pampita detrás de cámara que no me enfrente con ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me enfrentó con ella. Es una falsa y punto. Eso no se hace. Si yo le pido que me cuides... Hay cosas que no se hacen. Esto es tener códigos, porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso".

Dando por terminado su descargo, Charlotte concluyó: "Yo no creo que ella sea boluda ella, por algo hizo esto. Hay gente a la que no le importa nada por el rating. Hay gente que es así. Me chupa un huevo Pampita, lo que opine, pero estas cosas no se hacen". Si de peleas hablamos, Pampita es toda una experta en combatir frente a las cámaras y ya acumula decenas de cruces en la televisión.

Algunas de las peleas de Pampita en ShowMatch

Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2016, Nicole Neumann debutó en la pista del Bailando por un sueño y la acusó de haber sido la responsable de bajarle el pulgar a su participación en el sketch de apertura del programa. "Nunca tuve un mal año laboral, jamás en la vida. Quizás a vos te sirvieron las tapas que hiciste conmigo para estar donde estás hoy", le dijo Nicole, sin pelos en la lengua.

La jurado no se quedó callada: "Hicimos una tapa y no quisiste volver a hacerla, me lo dijeron los de la revista Gente. Me he ido vestida de producciones porque decías que no. Un día fui vestida y maquillada y como recién estaba empezando vos dijiste 'no, con esta, la tapa no la hago'. La verdad que tengo muy malos recuerdos de vos como compañera", recordó, enojada, Pampita.

Aquel enfrentamiento terminó con Pampita abandonando la pista. "Tengo la conciencia muy tranquila. En el medio todos saben lo buena compañera que soy. La verdad que no vine acá a pelear con vos, para nada. Después de la maternidad y de todas las cosas como madre y mujer, te tengo un gran respeto. Todo lo otro son cosas de nuestro pasado que no me interesan para nada", respondió Nicole.

Pero la modelo no solo se enfrentó a los participantes, sino que también supo cruzar a sus compañeros del jurado. "Si hay algo que no soy, es falsa. Seré muchas cosas pero falsa no soy, es lo único que puedo decir. Como que se desdoblan (por Moria y Soledad Silveyra): son una persona acá y en las entrevistas son otras personas", había manifestado Pampita, luego de que Marcelo Tinelli la consultara sobre su relación con Moria Casán.

La One, filosa y contundente, respondió: "Me cuesta querer a la gente, pero yo la respeto. No soy falsa, mi amor. ¿Sabe qué es lo que pasa, Tinelli? Le molesta (a Pampita) una cosa que dije acerca de su personalidad. Me parece que tiene un enganche con los señores que son infieles… Es una apreciación". A lo que la modelo, retrucó: "No vine a buscar amor, vine a buscar trabajo, tengo un montón de amigas. No vengo acá a que me analices, vengo a votar a la gente que baila".

Lejos de contenerse, Moria arremetió: "¡No venís para nada! ¡Ni para hablar de tu vida privada! Esto es un show, hay que ser funcional, ubicate". Sin embargo, la frase más dura contra la modelo aquella noche estuvo a cargo de Marcelo Polino: "Pampita ensució a una buena chica como la China Suárez y le hizo daño a una familia para estar acá". Al escuchar esas palabras, ella se levantó y se fue del programa.

Una de sus últimas peleas en vivo había sido con Mariela La Chipi Anchipi, por entonces coach de Nicole. Pampita le puso un puntaje bajo a una coreografía de Nicole y criticó su performance: "A mí no me gustó nada, por eso puse un cinco. Yo ya gané este concurso Chipi, hace unos años, por si no te acordabas. Menos truco y un poco más de conexión, química o magia… Eso es bailar".

Visiblemente enojada, la pareja de Dady Brieva le respondió: "Esa no fue tu devolución en su momento. No estás valorando el esfuerzo de mi participante". Muy dolida, se metió Nicole en la discusión: "Es un poco frustrante trabajar tanto y arriesgarte (en la coreografía) para que venga alguien y no valore nadie y diga 'yo traspaso, vos no'. Que me pongan una nota de m… injustificada. Estoy muy cansada".