Pampita, la "China" y la precuela del "olor a sexo": los chats que exponen la mentira

Sí, es cierto: ninguno de los chats que se muestran a continuación son nuevos. En efecto, se trata de los mensajes que Carolina “Pampita” Ardohain le envió a un periodista de espectáculos después de que estallara en los medios el escándalo del motorhome que tuvo como los otros protagonistas a Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez. Todo sucedió a finales de 2015 y la historia se condimentó con ingredientes tales como una palta, una manta de Nepal y "tetas al aire".

Por aquel entonces, los medios ya se habían hecho eco de la fuerte crisis que atravesaban Vicuña y Pampita. En efecto, circulaban los audios en los que la jurado del Bailando por un sueño le gritaba al chileno en medio de una pelea. “Te acompañé diez años, ¿un mes no me pudiste respetar?, ¿un mes no podías esperar?”, le decía la modelo con la voz llena de bronca. Y durante otro tramo de la pelea agrega, con mucha bronca: “No sé quién es, ya tenés tantas amantes que ya me perdí”.

Lo cierto es que poco tiempo después, precisamente en diciembre de 2015, Pampita encontró al padre de sus hijos en una situación muy íntima junto a la ex Casi Ángeles. Mientras que la modelo sostenía que estaba peleando junto al chileno por su matrimonio, el escándalo del presunto affaire con la "China" llegó a todas las portadas nacionales y trasandinas.

Estaba arriba de ella y había olor a sexo y transpiración"

En aquella oportunidad, Vicuña y Suárez estaban en plena filmación de El Hilo Rojo y aprovecharon unos minutos de descanso para darle, de acuerdo al relato de la modela, rienda suelta al amor a bordo del motorhome. Peor para la sorpresa de ambos, Pampita había decidido visitar a su por entonces marido, ingresó al vehículo y más tarde ante los medios exclamó: “Vi lo peor que puede ver una mujer”.

Esta frase, claro está, dejó implícita la idea de que había atrapado al actor en una situación “non sancta” con la actual ATAV. El tiempo pasó, la relación entre la jurado y el actor trasandino se terminó y cada uno siguió su camino por su lado. Este último terminó formando una familia con la China dándole, si se quiere, la razón a la modelo.

Pero siempre quedó la duda sobre qué pasó ese día dentro del motorhome del set de filmación de El Hilo Rojo. Cabe recordar que La China dio su versión, la cual hablaba de una la palta y una manta amarilla que había comprado en un viaje a Nepal. Sin embargo, fue Marcela Tauro quien en las últimas horas volvió a traer el escándalo a la actualidad al recordad que, en su momento, Suárez había jurado por la vida de su hija mayor, Rufina, que no estaba con el chileno.

El día que la "China" Suárez juró por Rufina que no estaba con Vicuña

Y así, la conversación es entre la morocha y el periodista Lío Pecoraro volvió a viralizarse con fuerza en redes. ¿El motivo? En la misma, la conductora detalló con precisión quirúrgica qué fue lo que vio al ingresar al famoso motorhome. Un cuadro que hoy toma otra relevancia, teniendo en cuenta el blanqueo que hicieron la "China" y Vicuña.

Y sumó: “En esa motorhome solo estaban ellos dos, Benja estaba arriba de ella, yo entré y él estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas". A casi cuatro años de aquel duro momento, se dieron a conocer estos mensajes que ayudarían a esclarecer lo que verdaderamente ocurrió en ese momento.

Cronología del palta gate: los números que no le cierran a Pampita

6 de junio de 2015: Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall.

y celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall. 28 de octubre de 2015: estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que "Pampita" acusaba a Vicuña de infiel.

estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que acusaba a de infiel. 29 de octubre de 2015: se hizo público que Vicuña abandonó la casa que compartían en el bajo Belgrano. Se mostraron juntos en el gimnasio Racket Club en el que jugaban sus hijos.

4 de noviembre de 2015: comienzan los rumores de relación entre Vicuña y la "China" . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver".

comienzan los rumores de relación entre y la . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver". 4 de noviembre: Pampita y Vicuña comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación.

y comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación. 23 de noviembre de 2015: comienzan las grabaciones de la película El hilo rojo en la que se conocieron Vicuña y la "China".

2 y 3 de diciembre: según Pampita , Vicuña regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches.

según , regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches. 11 de diciembre de 2015: Pampita visitó las grabaciones de la película. Estaban filmando exteriores. Entró al motorhome y, según ella, los encontró teniendo sexo.