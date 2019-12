Pampita lloró al hablar de la denuncia de la niñera de sus hijos: "Me clavó un puñal por la espalda"

Luego de que la niñera de Carolina "Pampita" Ardohain la denunciara públicamente por hostigamiento y maltrato psicológicos y presuntas irregularidades en los pagos, este lunes a la tarde la modelo usó su programa de televisión para aclarar que la joven miente, porque busca obtener dinero, algo que no piensa ofrecerle.

Quebrada en llanto, la conductora indicó que duerme con la conciencia tranquila, porque sabe que siempre le pagó todo lo que correspondía, y porque además siempre mantuvo también un trato excepcional con su empleada, quien en realidad era para ella como una amiga.

Según indicó "Pampita", el conflicto empezó el lunes de la semana pasada, cuando Viviana se llevó toda la ropa de su casa, sin avisarle a nadie. "Ese día me dijo que trabajaba hasta fin de mes, y que iba a mandar una carta a documento. Yo estaba trabajando, no le veo el mensaje, y me mandó otro que decía bueno como no me respondés, me voy a ir a un abogado", contó la morocha, quien agregó que después de eso, le escribió a la niñera de sus hijos para ver si no podía continuar unos día más con su labor, ya que no había entendido que estaba enojada.

Como respuesta, la joven le dijo que no pensaba seguir, y el sábado pasado apareció en varios programas de televisión, para denunciar a la modelo por maltrato psicológico. En su explicación, Viviana contó que perdió dos embarazos por el estrés al que estaba sometida en la casa de Ardohain, y reveló también que la conductora la solía tratar de ladrona, ya que la acusaba de robarle cosas.

"Es muy impactante esto, cuando la vi en la tele me largué a llorar, porque fue que alguien que yo quería, me traicionara y mintiera. Es muy fuerte, porque Viviana no era mi empleada, era mi amiga, la puse entre mis damas de honor", dijo "Pampita".

En este sentido, aseguró que duerme con la conciencia tranquila, aunque lo que más le duele es que alguien a quien quería de verdad, esté mintiendo públicamente. "El abogado la está usando para promocionarse, porque ella va a querer negociar, y si buscaba eso, esto es lo peor que me pudo hacer, porque yo no a acceder. Yo no voy a arreglar con ella", aclaró.

Además, añadió que tenía planeado que trabajara hasta el 20 de diciembre, y que después de eso, la niñera debía volver a sus funciones recién marzo. "Yo tengo las cámaras de seguridad de mi casa, tengo los pagos al día y tengo chats de hasta hace 2 semanas que le presté zapatos para ir a otro trabajo", dijo, ya que sostuvo que tiene suficientes pruebas para demostrar que fue muy buena empleadora.

En cuanto a lo que respecta a sus hijos, la modelo dijo que por ahora no saben lo que pasó, pero que seguramente más adelante le dirá que Viviana ya no va a volver. “Hoy a la mañana decía que ella llevaba a los chicos al colegio. Esperá. Llevabas al más chico de 5 años en taxi a tres cuadras. No es que caminabas con tres chicos bajo la lluvia. Llevaba al más chico con el chofer y hacía tres cuadras”, declaró la modelo, y entre lágrimas, cuestionó si la juzgaban por trabajar en un programa de noche.

"No se puede hablar así. ‘Cuando se separó estaba en el cuarto porque no quería que los chicos la vean triste’. ¿Qué quería? ¿Que me vean triste mis hijos? Si yo tenía empleadas para que los cuiden y no me podía quedar en mi cuarto porque estaba triste. ¿No era mejor que no me vean triste?”, se preguntó.

Muy triste, la esposa de Roberto García Moritán dijo también que lo que más le duele es que la joven se haya paseado por todos los programas de TV con mentiras, sobre todo porque ambas tenían una excelente relación. "Ella sabe todo lo que viví estos años y me clavó un puñal por la espalda. Hacía años que no iba a un abogado, pero esto lo vamos a manejar en la Justicia, que es donde se debe hacer, no en los programas", cerró.