Pampita, Maru Botana y un crudo encuentro en el que hablaron de Blanquita y Facundo

Carolina "Pampita" Ardohain recibió en su programa a Maru Botana. Conductora y cocinera se emocionaron al recordar a Blanquita y Facundo, sus hijos fallecidos.

“Hoy me pasa que los chicos pueden hablar de él y está bueno, significa que hiciste algo bien. Me gusta que estén bien, contentos, que no tengan miedos”, expuso Maru, al tiempo que recordó: “A los 15 días que falleció Facu hice el programa en vivo".

Pampita, Maru Botana y el emotivo recuerdo de Blanquita y Facundo

Pampita, quien siempre resaltó su falta de interés de hablar de modo público sobre su duelo, le preguntó: “¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años? Yo todavía públicamente no lo hago nunca y digo: ‘Capaz en unos años. Hoy todavía no'. En un sentido me inspiré pensando en cómo será con los años”.

¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años?"

Maru le respondió que la ayuda de sus hijos fue uno de los motores más fuertes con los que contó y le recomendó que hiciera una catarsis pública: “Siento que vos tenés que abrirte y contarlo y compartirlo porque te va a hacer bien". “Falta mucho para eso", resistió Pampita.

“Te lo digo de verdad, te vas a sentir mucho más acompañada porque hay un montón de mamás que pasaron por lo mismo”, resistió la cocinera. “Yo ya lo sé. En lo privado conecto con todas y me escriben un montón, pero en lo público no me siento cómoda”, finalizó Pampita.