Pampita recordó cuando dejó su carrera por Vicuña y sus hijos: lo duro que fue y cómo regresó a la TV

Más allá de que hay ciertos temas que Carolina "Pampita" Ardohain prefiere no hablar en público, en general, la modelo y conductora no tiene problema a la hora de contar detalles de su vida, el tiempo que pasa con sus hijos y la importancia que tiene para ella la familia.

En este contexto es que en las últimas horas dedicó unos minutos a hablar de su pasado, cuando todavía estaba en pareja con Benjamín Vicuña, con quien tuvieron 4 hijos a lo largo de 10 años de relación.

Aunque prefiere no hablar de su hija Blanca, y del dolor que día a día le provoca su muerte, muy por el contrario Ardohain no tiene drama en explayarse sobre la vida familiar que hoy vive y también de cómo durante varios años decidió dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos.

Es que durante un largo tiempo, la ahora conductora dejó de lado su carrera en el medio, y lejos de subirse a las pasarelas, se dedicó a formar una familia con el chileno. De hecho, mucho tiempo vivió en Chile e incluso varios de sus hijos nacieron en ese país.

En aquel entonces, Carolina dejó su casa en Buenos Aires y por el trabajo de Vicuña, ambos se fueron con los chicos a vivir al país vecino, aunque en ocasiones venían de visita para compartir tiempo con amigos y familia. Respecto a eso, en una entrevista que le brindó a Ángel de Brito en LAM, Ardohain habló de su elección y de cómo transitó esos años.

"Siempre pensé que esto podía terminar de un minuto para otro y entonces lo disfruté mucho. En un momento que me dediqué más a la familia, no sabía que todo esto iba a volver a pasar. Ya después separada, recuperé mi carrera y las riendas de lo que quería hacer. Todo fue obra del destino. Lo que hice con Benjamín fue sin culpa, me gustaba mucho hacerlo, me gustaba esa elección y dedicarme a los chicos me gustó mucho. No me arrepiento", sostuvo.

Es que si bien en aquel entonces estuvo abocada a sus hijos, tras la muerte de Blanca y luego la separación de Vicuña, la vida cambió y tuvo que aprender a reconstruirse. Para eso, el llamado de Marcelo Tinelli fue clave.

"Después, no sabía por dónde empezar, por eso el llamado de Marcelo Tinelli me cambió la vida porque era volver a estar conectada con la gente y me abrió un montón de puertas que vinieron después hasta tener mi propio programa que fue Pampita Online”, aseguró.

En cuanto al cariño que recibe a diario de parte de su público, la modelo aseguró que más que ser una figura popular, es en realidad una persona muy querida. "Es fácil ser popular, pero que te quieran y que se alegren con tus cosas, tu felicidad y sea auténtico, eso le pasa a poca gente en el medio y yo lo siento todos los días. La gente me lo hace saber, son súper demostrativos en persona, en redes, con mis hijos y el cariño que reciben ellos. Eso es muy especial, siempre lo fue y siento que cada vez se vuelve más grande”, se sinceró.