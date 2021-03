Pampita reveló el nombre de su beba e intentó desmentirse con "palito" incluido para la China

El embarazo de la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain es una de las cuestiones más llamativas para la farándula hoy en día. Y ella se encarga de cada día de ponerle un poco más de picante para que no deje de perder vigencia en la "agenda mediática". Ayer, sin quererlo, tuvo un descuido y ¿reveló el nombre de la beba?

En su programa, Pampita Online, la modelo estaba mostrando su pancita de embarazada y en un momento dijo: “Vengo acompañada este año, ¡somos dos! Acá está. Ca...ta creciendo. Estoy de 22 semanas”.

Como no podía ser de otra forma, ese fragmento del programa se volvió viral y comenzaron todas las especulaciones con que había dado a conocer el sexo y nombre de la niña: Catalina. Sin embargo ella misma negó esa situación; es que Pampita aprovechó la mención de la cuenta dedica a la farándula @chusmeteando1 para responder a la pregunta.

“Qué ocurrentes. 'Acá está creciendo' quise decir. ¡Me salió en Pampeano!" jajaja”, respondió. No conforme con esto, el periodista Ángel de Brito, amigo de la conductora y conocido por criticar con dureza a Eugenia “China” Suárez por el paltagate, buscó indagar un poco más y en Los Ángeles en la Mañana (LAM) le preguntó si ya tenían un nombre.

“No va a ser un nombre exótico. Va a ser bien común, recontra. No lo tenemos, pero en la lista todos son muy normalitos. En la lista participan todos los hijos y familiares, así que tenemos para rato”, fue la respuesta de la conductora. ¿Teléfono para la "China" y Benjamín Vicuña que eligieron los exóticos Magnolia y Amancio para sus hijos?

Pero no sólo eso, a lo largo de la entrevista, Pampita habló sobre cómo la encuentra este nuevo embarazo, su relación con su marido, el empresario gastronómico Roberto García Moritán, entre otras cosas.

“Nos encuentra desde otro lugar, de disfrutar mucho cada momento, cada situación. Por supuesto que los dos fuimos papás varias veces, pero éramos más jóvenes y estábamos más distraídos con las cosas cotidianas. Ahora es todo muy especial, cada cosa chiquitita pasa a ser muy importante, especial y mágica”, aseguró.

A partir de abril, la conductora también se desempeñará como jurado en “La Academia”: el nuevo formato de Marcelo Tinelli que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas, y será la estrella de la temporada 2021 del programa. Sus compañeros serán de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Tras el nacimiento de su hija, Carolina tiene previsto reincorporarse muy rápido al trabajo y aseguró que no dejará de cumplir con los cuidados que necesita la beba: “Voy a tratar de darle el pecho antes, pero si llega a llorar y tiene que surgir (durante algún programa), no pasa nada. Tengo una mantita divina que me pongo y seguimos”.

Por otra parte, se refirió a su historia de amor con García Moritán, con quien se casó a pocos meses de ponerse de novios: “Somos unos valientes, porque nos conocimos y desde el primer momento fue todo muy natural. Tenemos los mismos sueños, las mismas ganas, apostamos al casamiento y rápido dijimos ‘seamos papás de vuelta’. Teníamos ganas y nos tiramos a la pileta. Fue así, todo muy rápido porque teníamos esta sensación de que éramos el uno para el otro, esa certeza la sentimos desde el primer minuto”.