Pampita rompió el silencio y habló por primera vez de Magnolia y Amancio, los hijos de la "China"

Pese a que desde hace años mantiene un marcado bajo perfil (al menos en lo que a su vínculo con Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez respecta), Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió al hablar de los hijos menores de su ex marido, Magnolia y Amancio, en un mano a mano con el periodista Ángel De Brito. Fue, sin lugar a dudas, el momento de mayor tensión de la entrevista y, para sorpresa de todos, la modelo y conductora decidió por primera vez no eludir la respuesta.

"Los hijos de Benja van a ser siempre los hermanos de mis hijos, entonces... Eh... ese amor", intentó responder la modelo, pero se quedó pensando en las palabras adecuadas para evitar susceptibilidades "del otro lado". "El tiempo también ayuda a arreglar situaciones", fue el centro que el conductor de Los ángeles a la mañana le tiró en vivo. "Claro, no se puede después. Nada que afecte a mis hijos", intentó seguir la modelo, pero se encontró con otra pregunta de De Brito, esta enfocada en la relación con la "China" y su ex pareja.

De Brito: "¿Te costó perdonarlos?".

"¿Te costó perdonarlos?". Pampita: "Es que no tengo nada que perdonar".

"Es que no tengo nada que perdonar". De Brito: "Bueno, por lo que pasó en su momento".

"Bueno, por lo que pasó en su momento". Pampita: "No, no, no... Siento que la vida es como tuvo que ser y que la gente puede dejar de amar. Y está bien. Siempre le voy a desear lo mejor a todas las parejas que tuve".

Meses atrás, la modelo recordó en su programa de televisión que durante los casi diez años que estuvo en pareja con Vicuña relegó su carrera y que por eso hoy elige tomarse las cosas de una forma distinta. Sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica a Vicuña, a quienes desde su mismo entorno señalan como "chapado a la antigua".

"Yo no me arrepiento de nada, porque la gente en un momento dijo que tiro palos. No, yo quise tener ese modelo de familia, dedicarme absolutamente a mi familia. Siempre seguí trabajando, pero en cosas puntuales. No estuve un año entero en un lugar", aclaró.

Consultada por la "vida nómade" que llevó durante esos años (vivían un tiempo en Chile, otro en España y otro en la Argentina), Ardohain recordó: "Era movernos todos en bloque. Pero cuando volví a vivir fijo en la Argentina, dije: 'Quiero un programa anual, volver a tener mi espacio, una estabilidad. Showmatch fue mi primer trabajo".

Por último, la modelo se refirió al reciente aniversario de la muerte de su hija Blanquita, quien falleció en 2012 luego de contraer una bacteria respiratoria en un viaje familiar a México. "Es una cosa de siempre, del día a día; no es sólo ese momento (por las fechas especiales). No hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar, porque es un tema tan privado y doloroso. Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas; pasarle mi teléfono, estar a disposición. Sino es muy difícil de explicar al otro, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un videíto".