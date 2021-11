Pampita salió en defensa de su marido, se burló de Azzaro y apuntó contra Iúdica: "Tienen que respetar a los invitados"

Las redes sociales explotaron en las últimas horas a raíz del llamativo cruce que protagonizaron Roberto García Moritán, mejor conocido como el "marido de Pampita", y Flavio Azzaro en el programa Polémica en el Bar. Allí, el empresario estuvo como invitado y tuvo que tolerar, con cierta altura por cierto, que el periodista deportivo lo castigara sin piedad ante las risas de todo el equipo de América TV.

La discusión entre ambos estuvo vinculada a las últimas elecciones legislativas. "El costo de este resultado para los argentinos va a ser carísimo: metieron en la calle 605 mil millones de pesos y el efecto de esta emisión monetaria la vamos a ver en marzo o abril. ¿Sabés lo que va a pasar en la billetera y en el sueldo de la gente? Y festejan haber perdido una elección...”, sostuvo García Moritán.

Y agregó: “En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750 mil millones de pesos. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605 mil millones de pesos”. En defensa del actual gobierno, Flavio tomó la palabra, le advirtió, con ironía, al empresario que el gobierno de Macri "tomó un poco de deuda" y lo increpó: “Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego de que sus compañeros cuestionaran su actitud al no llamarlo por su nombre, Azzaro aclaró que "¡es un elogio que te digan marido de Pampita!” y agregó: "Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita y nos va a decir a nosotros si Macri pidió o no pidió deuda. Bueno, escuchémoslo desde ese lugar...¿Usted es economista o qué, marido de Pampita?”.

Ni lento ni perezoso, García Moritán le respondió de forma contundente: "Esa (por la frase de Flavio sobre que el gobierno de Macri "tomó deuda") es otra pavada más. Es una pavada (decir) que fue Macri el que nos endeudó. Todos los gobiernos, desde el 55 en adelante, nos fueron endeudando...Mirá, las únicas veces que vi que te subieron a Twitter, fue cuando me puteaste a mí. Ahora te veo que viniste preparado... ¿cuánto preparaste el guiñó?”.

A pedido de Mariano Iúdica, conductor del ciclo, el empresario se puso de pie y frente a cámara, remató: “Por favor, súbanle notas porque sino tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en las revistas...”, dijo. Y Flavio lo interrumpió con una agresión: “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!”. “¿Ven? Tiene que hablar de mí, de Benjamín (Vicuña), porque si no, no lo levanta nadie", siguió García Moritán.

Finalmente, el hincha de Racing lo mandó "a jugar con el ex" de su actual mujer y cerró: "Vergüenza te tiene que dar...El día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco". Este martes, con las repercusiones del inesperado cruce entre ambos dando vueltas por todos lados, Carolina "Pampita" Ardohain decidió hacer público su apoyo hacia su marido y compartió una nota que la revista Pronto le hizo años atrás a la modelo Valeria Degenaro.

La impactante morocha había revelado por aquel entonces cuál fue el motivo por el que la pareja no prosperó más allá de algunos meses de 2015: “Un día me dijo de ir a comer a la casa. Preparó unos fideos con manteca y cuando pensé que íbamos a salir a bailar me dijo ‘¿querés un Rivotril?’, como él tenía sueño se lo tomó y se durmió”. La frase de Degenaro sigue siento motivo de burlas y risas entre los internautas de las redes sociales.

Por otra parte, la jurado de La Academia de ShowMatch apuntó contra Mariano Iúdica y la producción de Polémica en el bar. "Vi el cruce. A mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto la producción como el conductor, tiene que haber cierto respeto por el invitado, me pareció que más allá de los comentarios de él que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que tenía Robert que cae de invitado", sostuvo la modelo.

Para Pampita, el invitado debe "pasarla bien" en el programa, algo que no ocurrió. "No vi que Mariano Iúdica haya puesto paños fríos. Me parece que tanto la producción como el conductor tienen que respetar a los que invitan porque van a pasar un momento agradable. No me sorprendió lo que pasó porque es un estilo muy personal que tiene este panelista. Lo que dijo habla de él y no de Robert, porque él está en el rubro gastronómico hace más de dos décadas", dijo.

Y sobre el título "el marido de Pampita", la conductora fue contundente y luego de remarcar que su esposo le dio trabajo a "muchas personas" en los últimos años, cerró: " A él le da mucho orgullo, no lo vive como un agravio o insulto. Nunca se ofendió por eso, sabe que soy querida y lo vive en el día a día".