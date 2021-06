Pampita se pisó y reveló que hace trampa al calificar a los participantes de La Academia

Fueron muchos los participantes de Showmatch que a lo largo de estos años de competencia denunciaron acomodos, arreglos secretos y hasta estafas en el voto telefónico mediante el cual los famosos son eliminados del programa de Marcelo Tinelli.

Aunque la fórmula del jurado siempre es la misma (no falta el malo que califica con números bajos, el bueno que empata y quien suele ser más filoso a la hora de argumentar que de calificar), pocas veces se especuló con la posibilidad de que hubiera algún tipo de "arreglo" por parte de quienes juzgan a los participantes.

Relajada y en el marco de una charla distendida, quien reconoció que hace trampa a la hora de calificar a los participantes es nada más y nada menos que Carolina "Pampita" Ardohain. En su programa de televisión, la jurado reconoció que pispea el puntaje que Ángel De Brito eligió para cada concursante y en función de eso modifica o no lo que tenía en mente.

"Yo no soy un personaje en el programa. Cuando estoy enojada, estoy enojada. Cuando estoy contenta, estoy contenta. No hay una pose, ni digo: 'Hoy me voy a pelear con tal'", arrancó la modelo, al tiempo que sumó: "Ángel de Brito sabe que realmente lo que sucede es todo verdad, es genuino. Cuando uno se enoja es algo que te está pasando, es todo muy transparente lo que pasa en el jurado".

Sin embargo, con el correr de su explicación, la modelo pisó el palito y reconoció: "Te da tentación mirar el puntaje que pone el de al lado. Yo miro lo que pone Ángel. Capaz tenía pensado un puntaje y según lo que ponga él, lo modifico".