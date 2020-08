Pampita se puso "un diez" en la cama y reveló si perdonaría una infidelidad: "Las heridas van quedando"

Días atrás, Nicole Neumann sorprendió a todos al contar que mantenía un promedio sexual de cuatro veces por semana con Fabián Cubero a 10 años de casada. Sin querer ser menos, Carolina "Pampita" Ardohain decidió ponerse un puntaje en la cama: “¡Yo creo que soy un recontra 10!”.

Durante su participación en Mujeres de el Trece, la modelo se justificó al revelar que nunca recibió ningún tipo de reclamos tras el acto sexual: “Nunca he recibido quejas al respecto. No sé. Siempre se puede aprender un poco, o dar más... pero yo creo que estamos bastante bien”.

Al mismo tiempo, con mucho humor, aclaró que "habría que preguntarle a los demás" y no a ella sobre su rendimiento sexual.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La modelo estuvo como invitada, o "madrina", durante el debut del ciclo conducido por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti,

Entre varias preguntas, como “¿Qué puntaje te ponés en la cama?”, la ex jurado del Bailando por un sueño tuvo que hablar sobre infidelidad y responder “¿Qué es lo que más duele de una traición?”, recordando que sufrió una situación similar años atrás, cuando encontró a Benjamín Vicuña en una situación íntima con la que actualmente es su pareja, Eugenia "La China" Suárez.

Sin achicarse, Pampita se sinceró y señaló: “Duele el sentirse engañado, la mentira. Si uno traiciona pero es el corazón el que eligió otra cosa, todos somos humanos y lo podemos entender”.

Al mismo tiempo, la pareja de Roberto García Moritán, consultada sobre si perdonaría una infidelidad, explicó: "Yo no sé si el que perdona, perdona del todo. Las heridas van quedando, no sé cómo es eso".

Y cerró: "También depende de la etapa de tu vida. Hoy en donde estoy parada no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades. Elijo una vida con mucha paz y donde esté la verdad puesta sobre la mesa. Somos todos grandes para saber qué hacer con la verdad. No me imagino un mundo de traición en este momento de mi vida”.