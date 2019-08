Pampita vivió un inesperado percance en el Aeropuerto de Ezeiza y su novio le fue a hacer el "aguante"

Carolina "Pampita" Ardohain está acostumbrada a viajar y a hacerlo muy seguido. Sin embargo, este miércoles vivió un incómodo momento en el Aeropuerto de Ezeiza, ya que se presentó con sus papeles y su valija para tomar un vuelo hacia Miami, y no la dejaron viajar porque su pasaporte estaba vencido.

La morocha organizó todo para el bienestar de sus hijos, y tras tomarse unos días en Showmatch y dejar grabado su programa Pampita Online, se dirigió hacia Ezeiza con el fin de viajar a Miami por trabajo. Como siempre hace, arribó al aeropuerto con una pequeña valija y con todos los papeles, pero cuando presentó su documentación, la empleada que la recibió se dio cuenta de que la modelo tenía el pasaporte vencido.

A contrarreloj, la conductora fue hasta a las oficinas del Ministerio del Interior para llevar adelante el trámite express, pero cuando terminó, se encontró con que ya habían salido todos los vuelos hacia Miami, por lo que esperó varias horas en el aeropuerto hasta poder abordar otro avión.

Como tenía que aguardar desde la medianoche hasta las seis de la mañana, Pampita llamó a su nuevo novio, el empresario Roberto García Moritán, para que la acompañara.

Después de mostrarse juntos en Nordelta en compañía de los hijos de la modelo, la pareja volvió a aparecer en público, y según indicó el medio Ciudad.com, la morocha se subió a la camioneta de su novio, y juntos fueron a comer algo hasta una estación de servicio, con el objetivo de hacer pasar las horas.

Moritán es empresario gastronómico, y está en pareja con la modelo hace algunas pocas semanas. Aunque él es de perfil bajo, en el último tiempo empezó a estar en boca de todos cuando la morocha aceptó que tenía una nueva relación amorosa.

"Es muy difícil para alguien que no es del medio, principalmente porque cuando sale algo y uno no está acostumbrado, no es solo que aparece en algún portal, es la repercusión que tiene para los seres queridos, los amigos. Te empiezan a comentar, es como un cumpleaños que dura una semana, te llegan muchos mensajes”, dijo Pampita sobre su pareja.