Pampita y la historia del capítulo de su reality que jamás saldrá al aire: las negociaciones contrarreloj

En búsquedas de nuevos proyectos para seguir activa en la pantalla, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain cerró un acuerdo para producir un reality con el foco puesto en su embarazo, algo que en Estados Unidos las celebrities suelen hacer para facturar cuando están con pocas posibilidades de trabajar.

Hasta ahí nada del otro mundo. Pero hubo un detalle que trascendió y que ya generó polémica. Es que Pampita, junto a su marido Roberto García Moritan, tenían la intención de que uno de los capítulos de los 10 que tendrá la mini serie mostrara el Baby Shower. ¿Cuál fue el problema? La producción les anticipó que no había chance de poder grabar ese episodio las restricciones vigentes por el Covid-19.

Pero, según contó ayer Jorge Rial en era programa TV Nostra, el motivo no fueron las condiciones sanitarias, ni el riesgo a los contagios, sino que iba a mostrar una “mala imagen” y los productores no querían ser parte de eso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Acá tengo detalles del reality. Van a ser diez capítulos. La pandemia le arruinó el baby shower porque ella quiso incorporarlo al programa y Viacom con los yanquis dijeron 'vamos a dar una mala imagen'. En una pandemia mundial vamos a estar haciendo un baby shower, déjate de joder Pampita. Entonces, dijeron eso no va a ir”, contó el periodista.

“Está todo complicado porque el embarazo está muy avanzado y todavía las grabaciones no empezaron. No se puede repetir. Está de siete meses, todos los seis meses anteriores no los podés volver a hacer. No podés filmar las primeras contracciones, ni todo lo que ya pasó”, agregó.

“El precontrato está firmado y se le complicó con todo esto del avance del embarazo y la pandemia”, puntualizó, al tiempo que sumó que Pampita no estaría pasando por su mejor momento laboral a raíz de la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que la modelo ya había quedado en el centro de la polémica después de su viaje a Cancún junto a sus hijos y los de su marido debido a que allí se habría contagiado de coronavirus. Si bien siempre quedó la duda de si mintieron o no ante Migraciones para poder regresar del país del caribe, lo cierto es que las mujeres embarazadas son uno de los grupos de riesgo más grande con respecto al virus, lo que motivó que recibiera duras críticas por haberse arriesgado al viajar saben de su situación.

La modelo, que también conduce el programa “Pampita Online”, recientemente habló en ese ciclo sobre su embarazo y la situación que vive junto a su familia. “Tenemos hijos que son grandes ya y sin embargo este embarazo lo vivimos los dos como si fuera el primero. Hay un nivel de entusiasmo como si fuéramos padres primerizos, tenemos las mismas ansiedades y los mismos miedos, muchísima alegría. Tenemos los dos, como adultos, más conciencia. Este era un sueño que teníamos y lo empezamos a buscar muy tempranito”, agregó.

Una de las preguntas que quedaron dando vueltas, ¿ya tiene nombre el reality?