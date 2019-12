Pampita y Pico Mónaco, a los gritos con una empleada doméstica: "¡Las pulseras, carajo!"

Viviana Benítez, ex niñera de Carolina “Pampita” Ardohain, denunció a la modelo por hostigamiento y maltrato psicológico. Según su relato, fue contratada por la jurado del Bailando en 2014 para convertirse en niñera de su hijo menor, Beltrán Vicuña, y con el correr del tiempo fue haciendo otras tareas del hogar a pedido de Carolina. Tras esa denuncia, ahora se conoció un video de otra empleada que es acusada de ladrona por la modelo, cuando estaba en pareja Juan Mónaco.

En su relato, Benítez detalló que ella se hacía cargo del pago del alquiler y servicios, y que Pampita la hacía trabajar todos los días. "Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabajaba de lunes a lunes”, dijo.

Y agregó: “Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura. Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía”.

La ex empleada doméstica de la modelo narró cómo habrían sido los maltratos que recibió de Carolina y aseguró que hubo “muchas situaciones raras” porque la morocha la “insultaba” afirmando que “siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”.

Claro está, no tardó mucho en aparecer el primer video de Pampita junto a su ex pareja, Juan “Pico” Mónaco, en el que se los ve a ambos maltratando, gritándole y acusando de robo a una de las empleadas domésticas, de nombre Gladys. “Que aparezcan las pulseras, carajo. Que aparezcan ya, no me hagan calentar”, se lo escucha gritar al ex tenista.

En el video que fue publicado por el periodista Lío Pecoraro a través de las redes sociales, se lo observa a Mónaco, totalmente fuera de sí, amenazando a la empleada que, angustiada y entre lágrimas, solo atina a hablar por teléfono con su sobrina, quien aparentemente tenía las pulseras. “Dejate de joder, Gladys. ¡No me hagas calentar! porque te meto en cana”, grita Pico.

El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2017, pero trascendió este lunes a raíz de la denuncia pública y judicial que Viviana Benítez realizó contra la modelo por maltrato laboral. “Cobraba 19.400…pero en la AFIP me tenía registrada como niñera y que ganaba 12 mil pesos. Yo trabajaba de lunes a viernes, me daba franco y me lo descontaba”, había contado la mujer.