Pampita y un golpe bajo contra Nicole: "Mica dijo hace un tiempo que ella lo hace todos los días con Cubero"

¿Cuántas veces por semana tenés que tener sexo con tu pareja para que sea considerado un tiempo “normal”? Esa pregunta, que es bastante personal, y depende de varios factores, para la modelo y panelista Nicole Neumann tiene una respuesta: de mínima tres veces por semana. Así lo sostuvo ella durante una entrevista al Pollo Alvarez, en el regreso de su ciclo “Las 10 de Nicole”. El comentario hubiera pasado inadvertido, de no haber sido por el factor Pampita. Es que la modelo y conductora decidió meter el dedo en la llaga y le pegó a Nicole debajo de la línea de flotación.

Todo comenzó cuando, en un momento de la entrevista, Nicole le preguntó a su compañero de “Nosotros al mañana” sobre los detalles de su vida sexual con su reciente esposa, la cocinera Tefi Russo. “Vamos a ir al campo más íntimo. Yo recuerdo que a una semanita de casado, sale una nota en vivo de Tefi, tu mujer, y le preguntaron: ‘¿Cómo estaban en la intimidad?’. Ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?”, le preguntó Nicole a su compañero de trabajo.

“¡Empeoró ese promedio! Pero es así, el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal. Basta de eso”, fue la respuesta del Pollo. Entonces Nicole le consultó: “¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?”. El invitado aseguró: “Para una pareja que está hace cuatro años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí”.

La conductora recordó cómo era su vida sexual con el ex jugador de Vélez y padre de sus tres hijas, Fabián “Poroto” Cubero: “Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada”. El Pollo le respondió: “Vos serás una golosa, yo tengo mi historia también, loco”. Y su compañera aclaró: “Bueno, no sé, cada pareja tendrá su acuerdo.”. Luego, el conductor agregó: “Mi mujer es más activa, pero yo siempre ando cansado por el trabajo. Un par de veces, yo llego a casa y ella me busca, pero no me encuentra. Perdón, voy a tratar de mejorar”. Para salir del paso, Álvarez prometió mejorar.

Y si le faltaba algo a la trama fue la intervención de Carolina “Pampita” Ardohain, que días atrás había defendido a Nicole, cuando la rubia criticó a Cubero por no querer ver a sus hijas que habían dado positivo de coronavirus.

Filosa, Pampita cargó contra Nicole sosteniendo que se estaba metiendo indirectamente en la relación actual de “Poroto¨, ¿Qué dirá Cubero, no? Él tiene una nueva pareja hace bastante”, señaló. “No importa cuántas veces lo hicieron, el tema es que se siga hablando de algo de antes”, criticó. “Todo el tiempo hay un comentario de un lado y del otro. Ahora Cubero y Mica están en silencio, bastante prolijitos. La cautelar es de los dos lados”, agregó.





"Acá estamos otra vez hablando de vuelta de Nicole, Cubero y cuántas veces lo hacían por semana. Es alimentar que sigamos hablando del tema”, dijo. “Ella misma, solita, dijo que el último año de matrimonio lo hacía tres veces por semana. Nadie le preguntó”, disparó una enérgica Ardohain, quien luego recordó: “Mica Viciconte dijo hace un tiempo que ella lo hace todos los días con Cubero. Lo dijo antes que Nicole”.