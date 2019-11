Pampita y una desgarradora revelación: la visita a la tumba de Blanquita y el pedido que hizo

"En febrero pedí un compañero y llegó". Esa fue una de las frases que conformaron los votos nupciales que pronunció el viernes Carolina "Pampita" Ardohain durante la ceremonia en la que contrajo matrimonio con el empresario Roberto García Moritán. Acompañada por sus hijos, la modelo pasó por el altar y recordó en todo momento a su hija mayor, Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 en Chile.

Días después del enlace, la modelo reconoció que el pedido al que hizo alusión durante la ceremonia tuvo como protagonista a Blanquita. En efecto, la modelo tuvo que viajar en febrero a Chile para cumplir con algunos compromisos laborales y visitó, como lo hace cada vez que viaja al país vecino, la tumba de su hija, ubicada en el cementerio Parque del Recuerdo. "Los días ocho para mí son súper especiales, muy fuertes, siempre. Ese mi día permitido en todo el mes para conectarme con algunos lugares dolorosos y justo coincidió que estaba en Chile", reconoció la conductora en su programa.

Ese día, se habían cumplido seis años y cinco meses de la muerte de Blanquita. En su momento, sus padres decidieron enterrarla en el país trasandino. Hoy, la modelo sufre la distancia, aunque no reniega de la decisión. "Las cosas son como tienen que ser. Son días que los tengo que transitar en Argentina y no digo 'nunca', pero creo que nunca más viviré en Chile. Los tengo que vivir acá a la distancia de donde me gustaría estar", reconoció.

Sin embargo, aquel viernes 8 de febrero, "Pampita" pudo visitar a su hija. "Fui a llevarle flores. Me sentía muy mal en ese momento, muy triste. El año anterior había sido muy duro para mí. Nunca le había pedido nada a mi hija, jamás. Pero ese día estaba muy conmovida de estar ahí por esa coincidencia y le hice un pedido muy profundo. Fue muy desde adentro. 'Quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada, pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alquien que me de amor. Un amor que me de paz, calma'".

"También le agradecí por la salud de mis hijos, lo bien que los veía en su vida, cómo estaban creciendo y lo bien que estaban en el trabajo. Cómo había recuperado mi carrera. Pero esto me estaba faltando. Por mi forma de ser lo necesito. No es que me hace menos o más mujer el necesitar amor. Por mi forma de ser, para mí, era importante un amor en la vida que sea estable, tranquilo y verdadero. Lo pedí desde adentro con todas mis fuerzas porque en ese momento estaba realmente triste".

Pocos meses más tarde, "Pampita" conoció a través de una amiga en común a su actual marido. "Cuando apareció Robert en mi vida y en la primera semana me di cuenta de que todo fluía muy fácil y que este era un amor verdadero, rápidamenteme acordé: 'Claro, es esto lo que pedí; está llegando'. Para mí lo pedí con tanta fuerza que se me cumplió. Creo que todo lo bueno y lo malo que nos pasa, todo está escrito y recién al final cuando ves el paneo general de todo lo que transitaste y viviste, te das cuenta de que tenía que ser así".