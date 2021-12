Pampita y Vicuña, cada vez más unidos: el actor fue al bautismo de Ana García Moritán

Casi de un día para el otro, por lo menos a los ojos del público en general, Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña lograron recomponer el vínculo que había quedado visiblemente dañado luego del recordado Palta-Gate, cuando el actor chileno engañó a la modelo con quien más tarde se convertiría en la mamá de sus hijos Magnolia y Amancio: Eugenia La China Suárez.

Los padres de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio comenzaron a recomponer su relación luego de la escandalosa separación entre Vicuña y La China. De hecho, la esposa de Roberto García Moritán consoló a su ex marido luego de que anunciara su separación de la ex Casi Ángeles. Fue Pampita quien le puso el hombro al padre de sus hijos mayores, después de que el chileno recibió el terminante "ya no te amo" de la "China".

Sin ir más lejos, la mamá de Ana García Moritán estuvo al teléfono "consolando" a Vicuña durante un largo período de tiempo debido a que el chileno se encontraba "devastado" por la conducta de La China Suárez, de quien se había separado en medio de todo tipo de versiones, incluidas las que afirmaban que la ruptura estuvo marcada por la infidelidad de ambos. Allí, aprovecharon para ponerse al corriente y, por qué no, desahogarse el uno con el otro.

Cabe destacar que el chileno tuvo un rol protagónico en el escándalo que involucró a su ex mujer, a Wanda Nara y a Mauro Icardi. Fue Vicuña, a través de un tercero, quien le avisó a Wanda sobre el coqueteo que estaba manteniendo su marido con su ex mujer. "Le mandó a avisar a Wanda por alguien en común y cuando encontró las pruebas, Wanda llamó personalmente a este personaje", había detallado Jorge Rial.

Y concluyó: " A mi me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda llama a Vicuña. Ella quería saber si era cierto, si La China tenía ese modus operandi y Vicuña no sólo lo confirmó, sino que usó una palabra muy dura. Le dijo: ´Es muy puta´. Lo que no sé si esa pelea que todos tenemos de celos existió o si, en realidad, alguien le avisó a Wanda y ese alguien fue Vicuña por intermedio de un tercero".

Lo cierto es que atenta a la atención mediática que se generó luego de que el actor confirmara a través de un escueto comunicado en Instagram su separación de La China, Pampita cumplió al pie de la letra con el acuerdo de partes: se llamó a silencio y evitó todo tipo de polémicas. Pero en medio de este contexto, la modelo y Vicuña volvieron a mostrarse juntos y muy unidos durante el bautismo de la pequeña Ana García Moritán.

Si bien se trató de una celebración íntima, con familiares y amigos, Vicuña se robó la mirada de todos los presentes durante el evento religioso de la beba de cuatro meses, ya que no asistió solo: lo hizo junto a su hija Magnolia, fruto de su relación con La China Suárez. La buena relación entre las familias ya no es novedad. Hace algunos meses el actor chileno se juntó con García Moritán a jugar un partido de fútbol junto a otros amigos en común.

Según había trascendido, pasaron una tarde amistosa y de mucha cercanía. Además, la ex pareja suele interactuar en redes y dejar comentarios de cariño en las publicaciones del otro. Por ejemplo, días atrás Pampita fue la tapa de la revista Caras junto a sus hijos y uno de los “likes” que recibió su publicación pertenecía a Vicuña, quien se mostró feliz por las fotos de la conductora y sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.