Panam se metió en la polémica y defendió a Piñón Fijo: "Son treinta años impecables al servicio de los chicos"

La vida de Fabián Alberto Gómez, alias Piñón Fijo, dio un vuelvo desde que publicó en las redes sociales un duro mensaje contra sus hijos, Jeremías y Sol. El artista infantil expuso que no podía ver a su nieta Luna, la hija de Sol, por las diferencias que mantiene con su familia, lo que originó un escándalo que parece no tener y por el cual tuvo que salir a disculparse. Incluso, desde su entorno advierten que ya son ocho los meses que ya pasó sin ver a su nieta.

A pesar de la fuerte polémica, el payaso sostuvo más tarde que si pudiera retroceder el tiempo y evitar hacer la publicación de su nieta lo haría sin dudarlo. “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación", había dicho.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho y durante los últimos días, su hija Sol denunció que es víctima de los "haters" a raíz del conflicto con su padre y Piñón, a su vez, aclaró que el tema seguirá en la Justicia. "Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia, ojalá pronto, la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas. Gracias por la paciencia", afirmó el payaso.

Lo cierto es que en las últimas horas una nueva voz se pronunció a favor del artista infantil, luego de que sus hijos lo acusaran en las redes de ejercer "maltratos" y "humillaciones permanentes" contra ellos. "No hablé porque me parece que no corresponde. Son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlo entre la familia, de manera privada si es posible porque él es una figura impecable", reconoció Laura Franco, mejor conocida como Panam.

La intérprete de Chiqui pim pim pam no dudó en entrar en el barro y si bien no se refirió directamente a los hijos del artista, aseguró que "treinta años impecables al servicio de los chicos" no se pueden manchar. "Creo que nadie puede decir lo contrario porque son treinta años impecables que tuvo siempre al servicio de los chicos. Así que de esa parte privada no me corresponde opinar", dijo en diálogo con Mitre Live.

Y sumó: "Yo siempre respeto a todos los que se dedican al infantil, ya sea los conocidos o los que no son tan conocidos, pero tienen ese sentimiento de pureza y dedicación para los chicos. Tengo una empatía especial, en el sentido de querer ayudarlos, apoyarlos, hacerles una nota o participar en los programas que hacen". Días atrás, la hija de Piñón Fijo denunció que recibe maltratos en las redes sociales a raíz del conflicto que se desató con su papá.

De acuerdo con Sol, diariamente enfrenta a un gran número de "haters". "Nunca imaginé tener que lidiar también con el dolor de enfrentar a tantos 'haters'. Si bien es una comunidad gigante para mí, en la que obviamente no pensamos todos igual, tener que leer tanta agresividad y odio desmedido les confieso que para mi fue un montón. Sigo ocupándome en ordenar y cuidar mis emociones y prioridades para no desenfocarme más. El foco seguirá puesto en seguir creciendo y aprendiendo cada día de la manera más saludable posible, como les vengo transmitiendo hace varios años", aseguró la joven a través de una nueva publicación en las redes sociales.