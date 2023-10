Pancho Dotto habló de us internación y volvió a disparar contra Valeria Mazza y su marido: "Es un atorrante"

Luego de que se filtraron audios con críticas de Pancho Dotto al documental autobiográfico de Paramount+ "Valeria Mazza, un sueño dorado", ahora el representante salió a reafirmar sus polémicos dichos y redobló la apuesta al señalar que fue estafado por la supermodelo y su marido Alejandro Gravier, a quien definió como "un atorrante".

En los últimos días habían salido a la luz unos audios donde Dotto contaba que estaba internado en el Centro Adventista de Vida Sana de Entre Ríos, los cuales fueron revelados por Mercedes Cordero en Desperezate, el programa que va por El canal de la Ciudad. Allí dejaba en claro que su paso por el lugar no tenía nada que ver con la emisión del documental donde, quien fuera "una hija" para él, no le diera ningún tipo de reconocimiento.

"Él lo que está teniendo es un cuadro de estrés. Hace diez años que está alejado de la industria de ser representante, de la industria de la moda y manejar modelos, pero si bien está alejado, está viviendo situaciones personales, y otras que tienen que ver con su estado de salud. Le quedaron secuelas en la columna por un accidente en moto que tuvo años atrás, está dolorido, y, sumado a eso, cuestiones que tienen que ver con algunas pérdidas", había afirmado Cordero.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora fue Dotto quien dialogó con el periodista Javier Fabracci y confirmó la información. "Estoy por estrés. Me interné yo mismo, donde me interno siempre, porque necesito un poco de claridad. No hay nada extraño", aseguró el representante.

"Igual, que yo sepa, me puedo morir de un infarto en dos segundos, pero estoy haciendo un plan integral. Yo vivo acá, a cinco minutos. Me estoy tratando mi columna y también de un accidente con una moto donde me destrocé el pie y que me lo operé acá", explicó.

Cuando le preguntaron para comprobar si la versión que se había oído en los últimos días sobre su enojo con Mazza era cierta, contestó: "No soy Melconián y no se me filtra nada. Esas palabras se las dije a una periodista y ella las puso. Yo digo siempre lo que pienso. No miento ni escondo nada".

A su vez, volvió a apuntar contra la supermodelo, su marido y el comportamiento que tuvieron con él: "Gravier nunca fue un empresario y es un atorrante. Es la verdad. También que me estafaron. Es verdad".

"Este es mi lugar de origen. Yo nací en Paraná, no como Valeria que nació en Rosario y dice que nació en Paraná. Se olvidó, se golpeó la cabeza, algo le pasó. Recién ahora se está acordando que nació en Paraná. Por ahí, en cualquier momento tenemos la primicia y se acuerda de mí", ironizó Dotto.

Luego hizo hincapié en la relación paternal que tenía hacia ella y hasta deslizó que tenía videos donde la modelo lo definía como un padre a quien entonces fuera su representante. Algo que se contrasta completamente con lo expuesto en el documental de Paramount+.

"No necesito que lo diga, porque ella lo dijo y lo tengo grabado. Tengo un montón de fotos que nos hemos sacado con Valeria cuando era una nena, cuando era como mi hija. Éramos muy amigos con Carolina Peleritti y Bárbara Durand", recordó Dotto. A su vez, aseguró que la serie televisiva "es ridícula" y que a Mazza "no la conocía nadie" antes de que estuviera con él y que, además, le costó mucho "empezar a trabajar" y lograr ser quien es hoy en día.