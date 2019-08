Paola Barrientos reveló el motivo por qué dejó de hacer la famosa publicidad de un banco

La actriz Paola Barrientos saltó a la fama luego de protagonizar una serie de publicidades para el Banco Galicia, y aunque estuvo muchos años en la piel de Claudia, en el 2017 repentinamente apareció otra mujer con su personaje en su lugar.

Aunque al principio la propia Barrientos aseguró que había decidido cambiar de rumbo porque necesitaba darle un giro a su vida laboral, finalmente en las últimas horas confirmó en una entrevista que dio por finalizado su contrato con el banco por "los créditos UVA", ya que le parecían malos y tenía una sensación fea que no le permitía continuar.

Gonzalo Suárez (quien hace de Marcos) y Paola Barrientos generaron una dupla súper exitosa, la cual llegó a su fin de manera abrupta en 2017, cuando la actriz dio un paso al costado. Más allá de su alejamiento, los avisos televisivos continuaron, pero en su lugar ingresó Melisa Hermida, quien hasta ahora continúa como la nueva pareja de "Marcos".

A pesar de que en su momento la artista fue consultada por su salida, lo único que dijo es que había cumplido un ciclo en el banco, y que quería cambiar de aire. Sin embargo, en una entrevista que brindó este miércoles al ciclo radial "Siempre es hoy", en AM 530, Barrientos explicó que concretamente se fue por "los créditos UVA".

"Tenía que ver con la sensación que tenía, no podía hacerlo. En un momento sentí que no lo podía hacer más y la sensación que me venía era física. Sentía que me enfermaba si seguía haciéndolo, porque tenía una certeza muy grande de lo que era y lo veía, no lo podía hacer", sostuvo.

En este sentido, aclaró que su decisión fue charlada con el equipo, porque tenía con todos los integrantes una relación de amistad de muchos años. "Hubo un momento donde sentí que esto no lo podía hacer más. Si bien en otros momentos lo pensé y lo craneé, me preguntaba si irme, después venía una nueva llamada porque los contratos eran anuales y yo pensaba: 'Bueno, lo hago un año más' ", contó, aunque dijo que finalmente en 2017 decidió que prefería no continuar.

Respecto a los UVA, la actriz sostuvo en diálogo con el periodista Daniel Tognetti que está sorprendida de que tanta "gente preparada o amigos abogados" hayan recurrido a este tipo de créditos bancarios, cuando se sabía que no podía tener un buen fin con "la historia" que tiene este país.

"Es como la 1050 o lo que pasó en España con la debacle económica. Era algo, para mí, que estaba muy a la vista", sumó, y aclaró que cuando abandonó las publicidades del Galicia, muchos empezaron a decir que la habían echado por kirchnerista, lo cual no fue así.

"Yo me sentía contenta de haber tomado la decisión, era un valor para mí. No era verdad que había sido echada. Por otra parte, nunca recibí de nadie ninguna bajada, cagada a pedos o tirón de orejas", sostuvo, y por último aclaró que en la empresa siempre la trataron muy bien, y que desde un principio respetaron su decisión de no seguir.