Paola Krum: 30 años de carrera, su estreno y la polémica con Vicuña: "Me sacaron de contexto"

Paola Krum cumplió mas de 30 años de carrera en teatro, cine y televisión, con muchos éxitos a su paso. Además, es madre de Eloísa, de 14 años y está más enamorada que nunca, aunque, por otro lado, un poco molesta por el mal trago de una frase fuera de contexto hacia su ex compañero de tira Benjamin Vicuña.

Aún así, la actriz sabe que estas cosas pueden pasar, y no le teme a seguir adelante: por eso estrenó el viernes pasado la obra de Javier Daulte, "Las Irresponsables" junto a Julieta Díaz y Gloria Carra en el Teatro Astros a sala llena. También es parte de la ficción "El primero de nosotros" emitida por Telefe. En BigBang, la palabra de unas las actrices más facéticas de nuestro país.

-Afirmaste que sos muy amiga de Julieta Díaz y Gloria Carra, tus compañeras de "Las irresponsables". ¿Cómo es trabajar juntas?

-Sí, nos hicimos amigas, yo las conocía desde antes a ellas, con Gloria (Carra) habíamos trabajado en 'Tiempos compulsivos' y con Julieta (Díaz) en '099 Central'. Esta obra nos unió mucho, requiere de eso y se dio naturalmente, es un placer estar juntas arriba y abajo del escenario. A este proyecto le dije que sí, sin leer el libro. Cuando Javier Daulte (director de la obra), me dijo que quería que fuera Nuria, le dije que sí, sin dudarlo.

-¿Qué tenés de Nuria, tu personaje en la obra?

-Nuria tiene la pretensión de querer tener todo bajo control, y a veces me encuentro con ganas de querer controlar las cosas, sobre todo, en el trabajo. Como si por lo general en la previa a la función, a los estrenos, tengo la sensación de querer tener ya todo planeado de que todo salga bien, pero todo depende de vivir el momento y de hacerlo lo mejor posible. Después me dejo influir, pero al principio me pasa esto. Todos nos podemos ver reflejado en los 3 personajes. Nuria, por ejemplo, descubre en ella la capacidad de poder meterse en lugares inesperados.

-¿Sufriste el desamor cómo Lila (personaje de Julieta Díaz en obra)? -Tal vez cuando era chica, pero si todos, todas y todes hemos pasado por esto, que se te parte el corazón. A veces en el pensamiento llego a lugares peligroso, y magnifico algunos pensamientos. El pensamiento es muy poderoso, con el pensamiento uno puede llegar a lugares que ni pensaba. -¿Qué está bien y qué está mal en el amor para Paola Krum? -No soy como Nuria, no pienso si algo está bien o está mal, no creo en los blancos y negros, creo que esta bien cuando uno ama, el compromiso y el respeto por el otro, es muy valioso el amor, y el compromiso que eso implica. A esta altura de mi vida es muy importante el amor y el respeto. -¿Seguís en pareja? ¿Es verdad que ya habían sido novios? -Sí, sigo de novio con Ivan (Espeche). Nos habíamos conocido a los veintipico y nos volvimos a reecontrar de adultos, y es un hermoso reencuentro.

-¿Se van a casar?

-No, no la verdad no pensamos en eso, pensamos día a día las cosas, la relación, vivirlo de la mejor manera posible, ese es nuestro proyecto. El amor es una construcción. Estamos bien y cada uno tiene sus hijos, es hermoso estar juntos.

-Los tiempos cambiaron en lo que significa el trato hacia las mujeres, y la cosificación parece ser parte del pasado, pero aún falta. ¿Tuviste alguna situación incómoda con algún director o actor?

-No creo que haya alguien que no haya vivido eso en cualquier trabajo. Antes la mirada sobre la mujer era muy diferente, y uno a veces aceptaba cosas naturalmente, como si eso fuera natural, y no lo eran. Y ahora mirar hacia atrás es todo una aventura, uno sabe que vivió situaciones a las cuales hoy no accedería o reaccionaría de otra manera, pero también puede comprender que antes era otra época, que también había una construcción distinta de lo que era una mujer y del rol que jugaba en la sociedad. A partir del empoderamiento de la mujer, y empezar a sentir que las cosas no son de esa manera, está cambiando todo, pero de a poco y no depende solo de los hombres, sino de las mujeres y de todes, es un tránsito hacia algo mejor.

-¿Te arrepentís de haber usado la frase ''Las que lo conocemos, salimos espantadas", cuando te involucraron sentimentalmente con Benjamín Vicuña, tu compañero "En el primero de Nosotros"?

-No, no yo no dije eso