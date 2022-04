Krum habló de su supuesto romance con Vicuña: "Las que lo conocemos salimos espantadas"

Se dice que Benjamín Vicuña es un Don Juan de Marco y que las actrices que comparten trabajos con él, luego pasan a ser más que compañeras. Por eso desde que Paola Krum y Vicuña integraron el elenco en la nueva tira de Telefe El primero de nosotros, los rumores de romance se encendieron, sobre todo por las escenas hot que realizan en la ficción.

"Las que lo conocemos, salimos espantadas. Pobre, es tan divino. Es un encanto, fue un placer laburar con él, pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo", aseguró la actriz en declaraciones radiales y así cualquier tipo de vínculo.

Tanto Krum como Vicuña protagonizan la tira de Telefe, en la que conforman un grupo de amigos que se entera que uno de ellos tiene un tumor cerebral y que está a punto de morirse. A raíz de eso, la vida de todos cambia y da un giro radical. Entre esas nuevas vivencias aparece el amor entre la pareja, quienes ya grabaron más de una escena jugada.

"Cuando empezó a salir ese rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de verdad, yo sabía que se iba a caer, porque yo estoy con Iván Espeche, quien había sido mi novio cuando tenía 21, pero en ese momento hubo un desencuentro, pero siempre me pareció el hombre más bello del mundo", se sinceró Krum haciendo referencia a los trascendidos de su supuesto affair con el actor chileno, quien hace poco blanqueó su relación con Eli Sulichin.

La historia de amor de Paola Krum con Ivan Espeche

La ex protagonista de El Conde de Montecristo y Espeche se vieron por primera vez en 1993 en El jorobado de París, obra musical dirigida por Pepe Cibrián, cuando Paola tenía 21 años . Tras varios años el destino volvió a cruzarlos. En la actualidad se encuentran muy enamorados, sin embargo, Krum develó su secreto para mantener la llama del amor encendida, luego de muchos años juntos: "Vivimos en casa separadas".

Recordemos que Espeche, llegó para conquistar su corazón, tras la relación con Joaquín Furriel, padre de su hija Eloísa. “En ese momento yo estaba fascinada con él y hubo un desencuentro. Se terminó. Igual, él siempre me pareció el hombre más bello del mundo”, dijo haciendo referencia a cuando se perdieron el rastro cuando ella era un joven actriz que recién comenzaba. Y dijo con voz de enamorada: “A él le quedó algo pendiente y empezó a llamarme. Entonces, empezamos a vernos y acá estamos”.