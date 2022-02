"Papá lo va a recibir con los brazos cerrados": el duro descargo de Felipe Fort a horas de la muerte de Gustavo

Cerca de las diez de la mañana, sólo seis horas después de que se confirmara que Gustavo Martínez se había arrojado del piso 21 del departamento en el que vivía junto a los hijos que tuvo con Ricardo Fort, Felipe Fort sorprendió con dos historias en Instagram en las que se mostró muy crítico de quien fuera también su tutor legal desde la muerte de su padre. Si bien desde el entorno del chocolatero aseguraron que le habían hackeado la cuenta, el joven de 17 años, aún en shock por la noticia, grabó tres videos en los que ratificó su posición y exigió: "No hablen de lo que no saben".

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando diez días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento? Agradezco tener una personalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo, me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber lo que pasó y sin saber lo que vivimos Martu y yo los últimos siete años", fue la primera historia que subió Felipe, todavía dentro del departamento.

Luego, el adolescente sumó otra historia en la que aseguró: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa (su niñera), Eduardo (Fort), César (Carroza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

La primera historia sólo estuvo publicada unos minutos y luego fue eliminada. De inmediato, desde el entorno de los Fort sostuvieron que le habían hackeado la cuenta; algo que fue de inmediato desmentido por el propio Felipe a través de tres videos.

"Sí, gente: yo subí las historias. No me hackearon la cuenta, fui yo y es lo que opino de esta situación. 17 años tengo, piensen eso. 17 años. Borré las historias porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea (de cómo fue) mi vida en los últimos siete años. No tiene idea de lo que pasó, tampoco. No opinen, sólo no opinen", sostuvo en la grabación.