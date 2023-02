“Papá luchón no pasa cuota”: Cinthia expuso los millones de Defederico y va por otro embargo

Las tres hijas de Cinthia Fernández comenzaron las clases y la bailarina les deseó a través de las redes sociales que tengan un buen comienzo y “un hermoso año más” por delante. Acto seguido, subió una foto de las niñas sonrientes y les puso un corazón de sticker a cada una sobre el uniforme de colegio de color bordó, estratégicamente donde va el escudo con el nombre del instituto.

Este suceso pareció que la encontró feliz a la mediática en la semana corta después de los carnavales, pero no. Y es que, una vez más, la panelista televisiva volvió a exponer que Matías Defederico, su ex marido y padre de sus tres hijas, tiene una total falta de responsabilidad como progenitor. Fernández denunció que no sólo no cumple con la totalidad de las cuotas desde junio pasado, sino que en septiembre ni siquiera pagó.

La bailarina que la excusa del ex jugador de Huracán "es que es dueño, pero no tiene plata". La mala relación es una cuestión que ya superó lo grave, porque no sólo no está ni emocionalmente ni presente para las menores, sino que lo que hace con su vida no condice con el acuerdo que tiene con Fernández que sólo pide porque respete el acuerdo de cuota alimentaria mensual. "Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años”, compartió.

Fernández también mostró que el pasado 8 de febrero le habría enviado tan sólo 55 mil pesos. El collage que compartió decía: “Para irse de vacaciones por tercera vez en el verano, para construir y revender, tener negocio y auto de alta gama, y demás propiedades, el luchón puede pero para la cuota alimentaria y útiles, no. 55 mil pesos por tres nenas y arreglate”.

En la composición de imágenes estaba su ex con un amigo de vacaciones y una casa en construcción que puso a la venta, además del comprobante de la transferencia que le realizó. A continuación, subió una foto haciendo el gesto de “fuck you” y musicalizó su entrenamiento físico con la canción “Rata de dos patas”.

En horas de la tarde del jueves, sumó otro capítulo a sus problemas con Defederico. “Como papá luchón no pasa la cuota alimentaria... ¡No saben lo que me pasó”, arrancó en sus historias de Instagram y continuó: “Estoy por hacer un quinto embargo. Me llamó la secretaria, me dijo que junte todos los papeles”. Después ironizó: “A vos te deben y sos vos quien tiene que juntar todos los papeles. Es una cosa de locos la Justicia argentina”.

En esa recopilación que debió hacer para demostrar que su ex no cumple con sus responsabilidades desde junio del año pasado, Fernández contó que en septiembre no abonó. “Por ahí estuvo cortito de plata y bue… pero te vas tres veces de vacaciones en el verano”, dijo y repitió lo que ya había compartido sobre las andanzas de Defederico: "Me enteré que quiere cambiar el autito, una Volkswagen automática Amarok... ¿para eso tiene plata no? Te vende terrenos, tiene negocios, autos de alta gama y quería que le paguen el auto en dólares, pillín pillín".

Luego siguió, en esa acusación, descargó: “Después yo soy la criticada por comprar una camioneta, manteniendo yo sola mi casa. No veo a los pelotud… de BigBang, TN por ningún lado cuestionando esta situación (al respecto de él), sino que cuestionan a la madre que labura y que encima mantiene, y tiene ganas de darse un gusto. Dios mío, qué país al revés”. Cerró con un contundente palito al ex: “Ni siquiera pregunta si necesitamos algo, ni siquiera paga la cuota alimentaria y ni siquiera nunca nada. Es increíble esto”.

En enero, ya Fernández ya había compartido un video de Defederico de vacaciones en Mar del Plata. En ese momento había dicho: “Me da bronca, ya sé que es deudor y lo va a ser eternamente. Pero dice que no tiene plata y lleva una vida acorde a una persona que sí tiene”.