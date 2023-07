Papeleras, dólares y gorilas de la TV uruguaya: el cruce de Dady y la suspensión de su gira

Parece que el humor ya no divierte. Y de eso puede hablar Dady Brieva. El actor y la productora Ápice, que había organizado su gira por Uruguay, anunciaron la suspensión de muchos de los shows que habían acordado en diferentes ciudades del interior del país. El ex Midachi declaró que sólo mantendrá dos funciones que tenía vendidas en Montevideo, y que las cancelaciones se deben al exceso de oferta de espectáculos que existe en el país vecino. Sus detractores aseguraron que todo se debió a las polémicas entrevistas que brindó allí.

"Por responsabilidad de Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva los shows programados en el interior del país en el mes de agosto están suspendidos", aseguraron en un comunicado que publicaron tanto el artista como la productora. "Pedimos las disculpas por los inconvenientes causados y se realizará la devolución total de las entradas ya adquiridas a través de Redtickets para todas las ciudades salvo San José a través de Tickantel", agregaron.

De acuerdo a lo comunicado, las ciudades de Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José se quedaron sin poder ver al humorista argentino y su espectáculo Súper Dady, el Mago del tiempo. La primera versión que otorgó él fue que "se levantaron porque hay tantos elencos y tanta oferta que se ha saturado todo lo que es el interior", por lo que las únicas funciones que dejó disponibles fueron los dos que ya tenía completamente vendidas en el Teatro Metro de Montevideo.

Al mismo tiempo, algunos periodistas uruguayos cuestionaron que esto sea así y le pusieron más peso sobre la decisión de la suspensión a algunos cruces que mantuvo en las entrevistas promocionales que dio del otro lado del Río de la Plata.

"Escándalo en Uruguay con Dady Brieva, fue a varios programas y le dieron para que tenga y guarde, la consecuencia fue que tuvo que levantar sus shows", afirmó, en su cuenta de Twitter, Ana Laura Román, especialista en espectáculos y productora charrúa de Canal 4. "Tuvo que suspender las funciones por poca venta de entradas. ¿La prensa lo enterró o se enterró sólito?", añadió después.

El reportaje de la polémica fue uno que dio el último sábado a Orlando Petinatti en Malos Pensamientos, el cual tuvo fragmentos muy viralizados. En uno de ellos, en tono de broma, dijo "agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien", respecto a la enorme cantidad de uruguayos que van a hacer sus compras en la Argentina. "No muerdan el brazo del que les da de comer", continuó.

"Cuando te fuiste a comprar desodorantes a Farmacity, donde van todos, la gente te conocía. ¿Por qué te conocía la gente si los argentinos no te conocen? Porque está lleno de uruguayos. No van ni a la biblioteca, ni a los teatros. Van a la farmacia", había lanzado Brieva.

Allí el humorista habló de todo e hizo hincapié en el análisis político. "Sergio Massa es la opción que quedaba. Agarró una papa caliente, pidió la pelota y le hicieron el penal a él. Lo tiene que patear él", opinó. También tuvo palabras sobre Alberto Fernández y sus declaraciones tras la escasez de agua en Uruguay. "Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país", sentenció.

El ida y vuelta estuvo muy sesgado por la orientación política antiargentina y antiperonista del entrevistador, quien se metió en la cuarentena con frases como que "le quitó libertad a todos los argentinos", mientras que los uruguayos tenían una "libertad responsable". Además le preguntó sobre "cuándo se va a saber la verdad sobre la AMIA" y sobre "quien lo mató" al fiscal Alberto Nisman.

Aunque eso no sería todo. En su participación de la versión uruguaya de Polémica en el Bar que se emite por el Canal 10 charrúa, la periodista uruguaya Patricia Madrid también fue muy dura para atacar a Brieva y al peronismo. "Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", sostuvo en relación al conflicto de las papeleras.

"¿Y les fue bien con la pastera?", le preguntó Dady. "Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", contestó Madrid. "Como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina tomando la decisión del quiebre de las pasteras", agregó.

"¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas "yo te dije, vos me dijiste"?", preguntó el humorista. "Porque ustedes les cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso", arremetió. La reacción generó que un tercero intervenga con la justificación de que ese hecho había ocurrido en dictadura, para sacar a la periodista del vergonzante momento. Los cruces fueron bien duros. Si las respuestas de Dady dejaron heridos realmente, se sabrá en los shows que dará en la capital charrúa.