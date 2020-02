Para bien... y para mal: cinco de los looks más memorables de la historia reciente de los Oscar

En cada entrega de los Oscar, la alfombra roja es prácticamente un show paralelo, con un atractivo casi tan magnético como el de la ceremonia en sí. Aquí, un repaso por cinco looks que se llevaron fama eterna.

El cisne

El vestido con forma de cisne que Björk llevó a la gala en el 2001 se volvió tan infame que hasta tiene artículo de Wikipedia propio. Diseñado por el macedonio Marjan Pejoski, la cantante islandesa no sólo lo usó con orgullo sino que hasta lo acompañó con una performance en la que puso un huevo en la alfombra roja.

Sacando provecho

Sobrio y a la vez despampanante, el Versace que Angelina llevó a los Oscar del 2012 se hizo famoso por el profundo tajo que llevaba en la falda, al cual la actriz le sacó máximo provecho posando frente a las cámaras.

Sensualidad y elegancia

En la ceremonia del 2002, Halle Berry tuvo una noche para el recuerdo: se convirtió en la primera afroamericana en ganar el premio a Mejor actriz principal y llevó un audaz look que fue uno de los más elogiados de la noche. Diseñado por Elie Saab, combinaba una imponente falda de seda con sensuales transparencias y exquisitos bordados.

Nace una estrella

Acompañando a su entonces pareja, Hugh Grant, Elizabeth Hurley se llevó todas las miradas en la alfombra roja de los Oscar en 1994. Con un profundo escote y tajos en los costados unidos por enormes alfileres de gancho dorado, su Versace fue todo un éxito.

Un clásico

Cher nunca fue conocida por su timidez pero, así y todo, logró sorprender al público con su look en la premiación de 1986. "Es la eterna adolescente de 15 años que va a hacer exactamente lo que su madre le dice que no haga", señaló al respecto Bob Mackie, el diseñador del conjunto, inspirado en los vestuarios de las coristas de los años '30. "No quiero verme como una ama de casa en un vestido de noche", le había dicho la cantante y actriz