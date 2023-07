"Para él es un orgullo ser mi marido": Pampita defendió a Moritán tras su pelea con Bodart

Luego de la pelea que protagonizaron en los pasillos de TN el precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Izquierda (FIT) Alejandro Bodart y el legislador porteño Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Carolina "Pampita" Ardohain, el empresario recibió el apoyo de su pareja. El ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires lo había agredido con una bajeza machista de su parte cuando lo mandó a discutir con ella antes que con él.

"¿Sos macho? ¿Tenés huevos? Boludo, anda a discutir con tu mujer", fueron las palabras que lanzó Bodart contra Moritán durante la noche del miércoles. Respecto al cruce, la modelo aseguró que no había visto nada de la pelea entre su marido y el dirigente social. "Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios", aseguró Pampita.

"Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros", reveló sobre la relación entre ambos. Es cierto que cada uno mantiene sus espacios de desempeño profesional. La conductora está a punto de volver como jurado del Bailando por un Sueño que saldrá por América TV, mientras que su pareja realizó un spot en el cual propone derrumbar el edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

Aunque la modelo haya negado haber visto la pelea de su marido, sí tuvo opinión sobre la descalificación que intentaron hacerle por ser la pareja de ella. "Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo", confesó Pampita. Si lo quieren ofender con eso la verdad es que para él es un orgulloso, estamos re enamorados", aseguró. Las declaraciones ante el móvil de LAM se viralizaron rápidamente, ya que la opinión de la conductora era la más esperada tras el cruce de Moritán y Bodart. Allí el periodista le preguntó si ella se había asustado de que su marido se agarre a golpes y que salga en todos lados con un perfil agresivo.

"¿Rober? Jamás, es un caballero. Él siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera", agregó sobre el comportamiento de su marido. La pelea entre los dos precandidatos fue uno de los eventos de los que más se habló en los medios durante la jornada del jueves. El frente a frente entre ambos a puro insulto y descalificaciones fue lo suficientemente atractivo para quienes aman este tipo de contenidos virales.

Allí hubo un momento durante el programa A dos voces, donde Bodart lo acusó a Moritán de estar en contra de los pobres por pensar "con la panza llena" y donde el empresario lo atacó por no generar empleo privado como hace él. Luego, en los pasillos de TN, la cosa se picó de más. "Pelotudo, ¿qué te hacés? ¿Te creés que le tenemos miedo a los forros como vos? ¡Vos tenés miedo de nosotros porque te vamos a cortar el chorro, forro!", le gritó el de izquierda a Moritán. "Yo estoy tranquilo, gordito, mirá qué miedo te tengo", contestó el marido de Pampita.

"Provocador de mierda, ¿así tratas a tus empleados? Te crees un patrón de estancia porque tenés guita", disparó Bodart. "Yo no vivo de la política como vos", expresó Moritán para defenderse. "Vos vivís del trabajo esclavo, les pagas 70 lucas a tus empleados, y encima decís que viven por la propina. Pero andá, forro chupa sangre. Nunca vas a poder hacer lo que quieren ustedes", atacó el precandidato a gobernador por el FIT.