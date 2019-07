Para el infarto: Burlando fingió su muerte para pedirle casamiento a Barby Franco

El abogado Fernando Burlando tuvo una “llamativa” forma de proponerle casamiento a su novia, la modelo Barby Franco: fingió un infarto, su posterior muerte y cuando su pareja parecía estar desconsolada “resucitó” y le pidió su mano.

Toda la secuencia fue grabada por cámaras que instaló el abogado en una ambulancia especialmente condicionada para ese propósito. La cronología fue la siguiente. Burlando estaba jugando un partido de polo cuando en un momento se desploma de su caballo y cae rendido al a suelo.

Inmediatamente aparece una ambulancia en el campo de juego que lo levanta en una camilla (hasta le pusieron un cuerpo ortopédico) para subirlo. El abogado deja de respirar, todo a propósito, para darle un grado mayor de suspenso a la situación. Una vez arriba del vehículo simulan intentar reanimarlo con un desfibrilador.

Cuando no responde y el médico se corre, como si no quedará nada que hacer, Barby se tira arriba del cuerpo, lo empieza a abrazar y ahí es cuando Burlando se levanta y al mostrarle su anillo le pregunta si se quiere casar con él.

Inmediatamente Barby, que luego se encargó de subir el video a sus redes sociales, lo empezó a insultar tal y como sucedía en las antiguas cámaras ocultas que realizaba Marcelo Tinelli en Showmatch.

“Al principio pensé que estaba muerto y dije “que hago acá”. En un minute organice todo (en referencia a su funeral) en mi mente. Pero nada ¡Me voy a casar!”, celebró Barby en sus redes.

“Nosotros con Barby vivimos muy al límite. Hay mucha diversión en la relación. Tenía que ser algo muy creíble. No podía hacerlo en un lugar en donde no haya testigos, elegí el partido. Me ayudo Flavio, el dueño de Hobby Producciones, que es un amigo. Y ese mismo día, es más, sabiendo que había tanta gente en Roldan me cague hasta las patas y le dije suspendemos. Veinte minutos después le dije que arranquemos”, contó Burlando en diálogo con BigBang.

¡Qué vivan los novios!