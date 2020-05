Para que quedarse en casa sea más divertido: las pelis y series que llegan a Netflix en junio

En junio, nuevas temporadas de exitosas series, realities y películas se suman al catálogo de Netflix, para hacer un poco más llevadera la cuarentena.

SERIES

1 de junio

Keeping up with the Kardashians, temporadas 1 y 2: las millonarias hermanas Kim, Kourtney y Khloé viven una existencia lujosa y, al mismo tiempo, bizarra.

The Titan Games: Dwayne "The Rock" Johnson conduce este certamen en el que atletas enfrentan extenuantes desafíos.

2 de junio

Fuller House, episodios finales: Jimmy y Steph llegan a casa con su bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad.

Modern Family: Temporadas 7-10

5 de junio

Perdida: la desaparición de una niña es el eje de esta serie de suspenso.

13 Reasons Why, temporada 4: Clay y sus amigos luchan por ocultar los secretos que ponen en peligro su futuro mientras el día de graduación está cada vez más cerca.

Queer Eye, temporada 5: el equipo de Queer Eye viaja a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de personas, desde un DJ hasta una estilista canina.

10 de junio

Reality Z: durante un apocalipsis zombie, los participantes de un reality brasileño se atrincheran en un estudio de TV.

12 de junio

F is for Family, temporada 4: Frank recibe una visita no deseada de su padre mientras Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill encuentra la fama en el hockey.

19 de junio

Coisa Mais Linda, temporada 2: mientras buscan superar una tragedia, Malu y sus amigas buscan desafíos laborales y se arriesgan en el amor.

The Politician, temporada 2: esta vez Payton ambiciona llegar al Senado y comienza una campaña electoral repleta de traiciones.

The Sinner: Jamie: el detective Harry Ambrose se enfrenta a un nuevo caso, complejo y peligroso, que comienza luego de un accidente de auto.

PELÍCULAS

5 de junio

Los últimos días del crimen: Un ladrón de bancos se une a una conspiración para cometer un último robo histórico antes de que el gobierno ponga en escena una estrategia para terminar con el crimen para siempre.

12 de junio

5 sangres: Cuatro veteranos de guerra afroamericanos regresan a Vietnam para buscar los restos de su líder y un tesoro oculto.

19 de junio

La red avispa: Espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla.

Tren a mi destino: Dos desconocidos se conocen en un tren y comienzan un turbulento romance.

Siente el ritmo: Después de fracasar en Broadway, una actriz comienza a entrenar a un grupo de rebeldes bailarinas para una competencia.

23 de junio

Victoria y Abdul: Un joven funcionario de la India llega a Londres para entregar un regalo a la reina Victoria, y termina entablando una amistad con la solitaria monarca.

26 de junio

Mujer Maravilla: La princesa guerrera Diana de Temiscira abandona su oculta tierra natal para poner freno a una devastadora guerra en el mundo exterior.

30 de junio

Adú: En la frontera entre España y Marruecos, inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

Baby, el aprendiz del crimen: un joven que trabaja conduciendo un auto para un criminal encara una misión que se sale de control.

Más películas:

La torre oscura

Volver al futuro

Volver al futuro III

Bala perdida

Nadie sabe que estoy aquí

Festival de la Canción de Eurovisión

La historia de Fire Saga