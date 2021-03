Para sorpresa de nadie, Sol Pérez se lanzó contra sus ex compañeros de MasterChef

Luego de ser eliminada de MasterChef, Sol Pérez se despachó duramente contra algunos de sus ex compañeros en diálogo con Robertito Funes Ugarte.

Así, si bien reconoció que "era un grupo muy buena onda", también expresó que "había personas olvidables, claramente, como pasa en cualquier lugar".

"No importa quién. Olvidable, justamente, como para olvidarse", agregó negándose a revelar nombres. "Si uno va y labura con buena onda, tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está. Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver".

Vale recordar que, al aire y por diversas razones, la modelo y conductora se cruzó con Dani La Chepi, Flavia Palmiero, Georgina Barbarossa y Candela Vetrano,

Sol quedó afuera del reality en la gala de eliminación del domingo 28 de marzo. "Gracias a todos. Soy re exigente conmigo, no me gusta que nada me salga mal. La cocina es un mundo que nunca había estado. Aprendí un montón", expresó entre lágrimas.

Su plato, besugo confitado con batata y ensalada de espinaca, durazno y vinagreta de pera, no conformó al jurado. Sin embargo, hubo palabras de aliento antes de la despedida.

"Te vas intentado hacer tu mejor plato. Eso habla bien de vos", elogió Damián Betular. "Evolucionaste mucho, te felicito por haberlo intentado", valoró por su parte Germán Martitegui.

Así, continúan en carrera Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Daniel Aráoz, Dani La Chepi y Alex Caniggia, que se suman a los seis participantes que habían evitado ir a la Gala de Eliminación por su buen desempeño en la semana: María O´Donnell, Hernán “El Loco” Montenegro, Gastón Dalmau, Claudia Fontán, Andrea Rincón y Fernando Carlos.

Pero pronto habrá revancha: de la mano del repechaje, uno, dos o más eliminados podrán regresar al reality. El ganador, por su parte, se llevará un gran premio de 1.200.000 pesos.