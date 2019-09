Para vos, China: Marcela Tauro reveló la conversación secreta que Suárez negó en público

Eugenia “la China” Suárez disparó fuerte contra de Marcela Tauro, la periodista que dos semanas atrás hizo público el rumor que aseguraba que la protagonista de ATAV estaba “en crisis” con Benjamín Vicuña. La acusó de “machista” y denunció que, en su momento, intentó comunicarse con la panelista de Intrusos pero que no le “contestó el mensaje”. La historia detrás de la conversación hasta ahora secreta que mantuvieron en medio de la pelea.

Tauro, a diferencia de la “China”, se mostró conciliadora. No sólo no respondió los graves ataques de la actriz, sino que sostuvo su posición: ratificó la información que había recibido y le recordó con sutileza a la actriz su público prontuario de mentiras, en especial en lo que respecta a su vida sentimental.

En su paso por el ciclo PH, la periodista rompió el silencio y reveló cuál fue el verdadero diálogo que mantuvo con la “China”. “Me llegó la información de que había una crisis con Vicuña y ella hizo una story en Instagram contestándome. Estábamos al aire y la producción me preguntó qué quería hacer y les dije ‘obvio, pasémoslo’”, relató Tauro. “Cuando le empiezo a contestar, me escribe y le contesté ‘estoy al aire’. Y quedó ahí y punto. No es personal para nada”.

Según Suárez, la periodista ni siquiera le había contestado el mensaje, acto que originó la dura historia en Instagram que le dedicó. La misma en la que la acusó de “machista” y de estar “ensañada” con su persona. Tauro, fiel a su personalidad, reconoció que mantiene una posición crítica con la actriz, en especial después de que fuera ella misma quien jurara por su hija, Rufina, que no había tenido “nada” con Vicuña, mientras Carolina “Pampita” Ardohain revelaba los pormenores del escándalo que tuvo lugar durante la filmación de El hilo rojo.

“Tuve dos cruces con la China. Era más prejuiciosa antes con ella. En su momento fui prejuiciosa, debo decilo. Sí, por lo que pasó con Pampita y todo eso”, reconoció Tauro.

El mensaje de Vicuña a Pampita que habría enardecido a la China

“La ‘China’ habría visto un mensaje que no le gustó. Ella habría pescado una conversación de 'Pampita' y él. Una frase no le habría gustado: que extrañaba la vida familiar que tenían antes con ella. Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales”, aportó Tauro desde el piso de Instrusos.

Indignada por el rumor, fue la propia actriz quien utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Y, aunque no aclaró mucho en relación a su situación sentimental con el padre de su hija menor, sí le dedicó unas filosas palabras a Tauro, a quien calificó como “machista”, entre otros agravios.

El duro descargo de la “China” Suárez contra Marcela Tauro

Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, particularmente conmigo desde hace mucho tiempo.

Como se fue agrandando, la verdad es que no tenía ganas de callarme y muchos de mis seguidores me pidieron que hable. Antes, quizá, cuando era más chica, era más de esconderme o no decir nada, porque no sabía cómo manejarme. Pero ahora crecí, me siento más yo que nunca y digo 'por qué no hablar’, si es mi personalidad.

Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace 2 años que no vivimos más en esa casa. Para que actualices la información.

Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así.

No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande.

Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice 'no tengo batería' y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años, y siempre me han atendido y he aclarado las cosas. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos.

La filosa respuesta de Tauro a la “China” Suárez

“Nosotros contamos las historias que nos llegan. No quiero agredirla, por eso prefiero terminarla acá. Ella tiene la idea de que soy machista y que la tengo con ella, pero la ‘China’ hizo un móvil en Intrusos hace más de tres años y nos mintió en la cara. Nos dijo: ‘Nunca estuve con Vicuña en ese motorhome’”, recordó la periodista, en diálogo con el ciclo Pamela a la Tarde.