Para vos, ¿Maxi? Los irónicos posteos de Wanda Nara tras el reclamo de su ex

Tras darse a conocer positivo de coronavirus del delantero del PSG, Mauro Icardi, quien salió con los tapones de punta fue Maxi López, que estalló contra su ex esposa y madre de sus tres hijos, Wanda Nara, al punto tal de que la modelo y representante tuvo que salir a desmentir que sus hijos se hubieran contagiado.

"Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación", aclaró Wanda junto a una postal familiar en su cuenta de Instagram. El detalle no fue menor, teniendo en cuenta que López había asegurado que sus dos hijos menores se habían contagiado.

Horas después de la aclaración, la modelo compartió un vivo en el que se lo podía ver al delantero jugando al fútbol con los hijos de López en el jardín de la lujosa mansión que alquilan en las afueras de París. Un día después, hizo lo mismo, pero dentro de la casa: subió las imágenes de Icardi disfrutando de la pileta climatizada junto a los chicos.

El silencio de Wanda Nara en sus redes sociales la última semana había llamado la atención. Acostumbrada a compartir su día a día, lo último que había posteado fueron fotos del avión en el que regresaron desde Ibiza, España, hacia París, Francia –en donde la familia Icardi vive actualmente–, ya que el futbolista debía retomar sus actividades en el club y los niños comenzarán las clases.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Es que según Maxi, dos de sus chicos contrajeron el virus. Y el enojo es mayúsculo, porque el veterano futbolista dice que tuvo la noticia a través de uno de sus hijos y no de Wanda, la madre.

“Estoy indignado. Esta mujer es una inconsciente. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que viajan allá, vuelven contagiados. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender", le dijo Maxi a la periodista Karina Iavícoli, de LAM. Por otro lado, agregó que no ve a sus hijos desde el 25 de agosto y reveló la advertencia que le había hecho a su ex pareja: "Le dije que no tenía que ir a Ibiza, todos los que van allá vuelven contagiados, pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?", sentenció.

Icardi, Wanda y los chicos se fueron de vacaciones en un lujoso yate con el que navegaron por el mediterráneo con algunos amigos, entre ellos Neymar, que juega con Icardi en el PSG. El equipo francés venía de perder 1 a 0 la final de la Champions League con el Bayern Munich. Cuando terminó el certamen, los futbolistas se fueron de vacaciones, y muchos de ellos contrajeron coronavirus. El club francés no informó oficialmente cuáles, pero trascendieron seis nombres cuyo hisopado había dado positivo: Neymar, Icardi, el arquero Keylor Navas, Ángel Di María y Leandro Paredes. También se menciona a Marquinhos, el capitán del equipo. Los seis jugadores estuvieron en el yate con Icardi y familia.

El contagio masivo generó una verdadera crisis en el fútbol francés. Va de suyo que el PSG es un equipo de elite, el más importante de Francia y uno de los más importantes de Europa, con un plantel de verdaderas súperestrellas. ¿Qué garantías tiene la liga francesa de que jugar no va a ser riesgoso si los futbolistas del equipo más importante no toman los recaudos suficientes? El medio que informó los nombres de los futbolistas contagiados es L'Equipe, una institución en el periodismo deportivo francés.