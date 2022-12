"Parásita compulsiva, mercenaria e hija de p...": la respuesta en redes al planteito de Gianinna

La relación entre los hinchas de Diego Maradona con Dalma y Gianinna se terminó de romper después de la muerte del "Diez", cuando las denominadas "nenas" (de 35 y 33 años respectivamente) comenzaron a hacer uso y abuso de los derechos comerciales del nombre de su padre. A los reclamos por la decisión intempestiva de dar por terminado el velorio (cuando todavía cientos de miles de personas no habían podido siquiera ingresar a Casa Rosada) y su entierro en un cementerio privado, se sumó ahora un nuevo capítulo y tiene a la diseñadora de accesorios y remeras como protagonista.

¿Qué fue lo que sucedió ahora? El disparador fue el homenaje que el lunes la selección de fútbol de Brasil le dedicó a Pelé, quien se encuentra internado en una clínica privada de San Pablo. Los jugadores desplegaron una pancarta con su nombre en el centro del campo de juego, después de la goleada ante Corea del Sur en el partido por los Octavos de final de Qatar 2022.

"¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!", disparó con ironía la hermana de Jana Maradona desde su cuenta de Instagram. El posteo, claro, no hizo otra cosa que generar la indignación de los hinchas del "Diez", quienes no tardaron en responderle desde las redes sociales con fuertes mensajes en los que la cuestionan por lucrar económicamente con los homenajes que se intentaron llevar adelante y que fueron impedidos por "las nenas".

En una reciente entrevista, Dalma habló sobre la polémica en torno a la pelea por la marca Maradona y la puja con sus otros hermanos: Diego Jr, Jana y Dieguito Fernando. "Todos queremos lo mismo, que se respete la memoria de mi papá y que no haya gente que lucre con su imagen o su nombre. Ahora le ganamos la instancia a Stefano Ceci, que es el que manejaba la marca en Italia, ya no la puede manejar más. Dice que los hijos no quieren que Maradona esté en Nápoli y no, no es así; recontra quiero que esté en la camiseta, pero todo lo que ganen dónenlo. Queremos que la marca sea de los hijos, porque creemos que es lo que corresponde; pero hay otra parte (apuntó contra Matías Morla) que dice que tiene papeles firmados y representa a las hermanas".

Las declaraciones de Dalma se dieron después de que la propia Verónica Ojeda las acusara de poner palos en la rueda para que Dieguito Fernando pudiera cobrar su herencia. Además, las acusó de excluir al menor de los hijos de Diego de las negociaciones privadas que llevan adelante; tal y como sucedió en diciembre del año pasado cuando viajaron a Arabia Saudita para participar de la Maradona Cup; un partido amistoso entre Boca y el Barcelona por el que cada una cobró 30 mil dólares.

"Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje", aseguró Ojeda, al tiempo que sumó: "Él tampoco podía viajar porque tenía que estar en la Argentina el 16 de diciembre, porque fue el único que se puso a disposición para brindar su ADN en las causas por paternidad".