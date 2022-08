"Parece que puedo, pero...": Wanda habló de Maxi López, su ex empleada y las "mentiras" de los medios

Después de su mediático paso por la Argentina (y una escapadita a Ibiza junto a Mauro Icardi y sus dos hijas menores), Wanda Nara retomó su actividad en París y sorprendió a sus seguidores al habilitar un canal de preguntas y respuestas en el que habló de todo. De cómo está hoy su vínculo con Maxi López, a las "mentiras" que se dicen en los medios.

Una de las respuestas más picantes de la empresaria llegó después del sugerente mensaje que le envió uno de sus seguidores: "Sólo decirte que es admirable tu postura ante tanta maldad y envidia de la prensa argentina".

¿Y qué respondió Wanda? "No son todos, son un grupo muy pequeño. Hay muchísimos periodistas y personas del medio que son personas primero y se preocupan, preguntan y hablan con respeto y coherencia. Muchas veces, sólo se necesita usar el sentido común y dejar de lado la envidia o maldad. Ahí la vida fluye más liviana y atraen cosas positivas a sus vidas".

-¿Qué consejos nos darías para hacernos valer como mujeres?

-Trabajar, independencia y hacer valer tus ideas y tus sueños personales.

-¿Qué se siente ser la mujer más deseada de todo Italia?

-Amo Italia y a sus habitantes mucho más. Siempre me hacen sentir en casa.

-¿Cómo hacés con tantas mentiras que se dicen de vos?

-Justo hace un rato me llamó Kenny Palacios preguntándome cómo hago con tanto. Porque parece que puedo, pero es mucho para cualquier ser humano.

Consultada sobre cómo hace para no darle importancia a los rumores, Wanda recogió el guante (pese a que es la reina de fomentarlos): "Es todo tan alejado de la realidad, que es más lo que me sorprende a lo que me pueda enojar".

-¿Sos pro cirugías? ¿Te gustaría hacerte una?

-Después de ser mamá, no entraría nunca a un quirófano por algo estético. Me da pánico por las cinco personitas más importantes de mi vida, esperando afuera por algo así.

-¿Te molesta que ensucien tu nombre difamándote o ignorás eso?

-En el fondo, siento que la mayoría me conoce y sabe que están vendiendo o haciéndoles creer cosas que no son reales por un minuto de rating. Me duele cuando utilizan personas inocentes porque, muchas veces, las consecuencias de la exposición sin sentido o con el único propósito de lastimar e injuriar perjudica mucho al que las hace, que no tiene experiencia en este medio.

Consultada sobre cómo es su relación actual con el padre de sus tres hijos mayores, Wanda optó directamente por compartir la captura del chat de WhatsApp con López en el que se pueden ver los últimos mensajes que intercambiaron.