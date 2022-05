"¡Paren de operar!": Canosa se comió una nueva Fake y apuntó contra JxC y los medios

No, no es chiste. Viviana Canosa sorprendió ayer al aire al hablar de la causa por "malversación de caudales públicos" y "violación de los deberes de funcionario público" del ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, de Juntos por el Cambio. La conductora acusó a un sector de la coalición opositora de "operarla" y también cargó contra los medios de comunicación que salieron al cruce de la Fake News que instaló desde su programa.

¿Qué fue lo que pasó? Canosa compartió el miércoles un posteo del youtuber Luquita Rodríguez en el que aseguraba que abandonaba la Argentina para respaldar su editorial carente de datos oficiales, en la que sostenía que cada vez más jóvenes se iban del país.

El problema es que el posteo era una broma dirigida al periodista Germán Beder. Pura ironía. "Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo; hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De inmediato, Canosa fue tendencia en redes por su desinformación y el portal Chequeado (cuya premisa es desarticular las Fake News o las afirmaciones dudosas de los políticos) publicó una nota al respecto.

"Una tal Delfina me llama a las 15.51 por un tuit al que hice mención ayer", reconoció la conductora. "Le respondí esto: 'Levanto tweets todo el tiempo, me llama la atención que hagan esto'. Me da vergüenza ajena que se ocupen de mí".

"Le pregunté por qué cree que con la Argentina prendida fuego esto sería una nota. Tanto ella, como los medios más importantes de este país están en la pelotudez. Vergüenza ajena", sumó.

Delfina, se entiende, forma parte del staff de Chequeado, dirigido por la periodista Laura Zommer, mujer de Ducoté. "Chequeado vive de la nuestra, buchones. Le empecé a mandar cosas de Ducoté y nunca me respondió. Le pregunté si el marido de Zommer es el procesado Ducoté. Paren de operar", cerró, sin la más mínima autocrítica; claro.

Luego, Canosa volvió a apuntar contra todos los medios de comunicación que se hicieron eco de la desinformación que intentó volcar (una vez más) desde su programa televisivo: "Los medios más importantes de este país se ocupan de mí y no de los corruptos. Se les nota mucho".