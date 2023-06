Pases de factura, insultos y trompadas: la pelea de Azzaro con Mauro Zárate y Natalie Weber

Generalmente donde está Flavio Azzaro está la polémica. Pero sobre todo cuando se junta a la vez con otro personaje llevado para el mismo lado del conflicto y la problemática latente, como lo es Mauro Zárate. Un reflejo de lo que muestran los dos como persona es lo que se vivió el miércoles al mediodía cuando de un momento al otro se vieron envueltos en un escándalo mediático, que empezó con Natalie Weber de protagonista: pase de factura, insultos, invitación a agarrarse a las piñas y videos de pruebas fue lo que sucedió en una pelea que duró más de 20 minutos al aire.

En el ambiente del fútbol predomina el fanatismo y la obsesión de los hinchas con los futbolistas por su rendimiento dentro del campo de juego y sus acciones por fuera del mismo. Y así se dejó en evidencia en el 2018, cuando Zárate decidió terminar su vínculo con Vélez, club que lo vio crecer y del cual declaró que sólo jugaría ahí en Argentina, para irse por la puerta de atrás, a Boca.

Fue en ese mismo transcurso que se generó una de las mayores polémicas del fútbol. Zárate fue "cancelado" en todo sentido por el club de Liniers, tanto él como la familia recibieron amenazas, y por su parte, algunos periodistas, Azzaro por ejemplo, le dedicaron programas tratándolo de “sin códigos” y “mala persona” por dañar a tantos hinchas y principalmente, por no cumplir su palabra.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero más allá de las palabras por atrás, nunca se cruzaron para decirse lo que uno piensa del otro. Hasta que llegó el inoportuno momento. Todo sucedió en Desayuno Americano, el programa de Pamela David, donde Natalie Weber, que es panelista, cruzó de frente y sin problemas a Azzaro, quien había sido invitado sólo por ese día.

Tras debatir sobre el rol de los periodistas en los medios de comunicación, la conductora notó a Weber en silencio e incómoda, por lo cual le preguntó qué le sucedida y ella, sin pelos en la lengua, respondió: “Muchos mienten, tiran fruta, se creen con impunidad para hablar de jugadores… muchos periodistas deportivos. Bueno acá lo tenemos adelante. Tira fruta, miente”.

A la par, admitió que el conflicto entre ellos está más vivo que nunca. “Yo tengo un problema personal con Flavio. Mentiste un año entero sobre Mauro, diciendo boludeces. Primero principal dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro”. Como Azzaro afirmó que eso era mentira, la producción le clavó un puñal. La modelo pidió que pusieran al aire el video del periodista dando por verdad que le habían pagado a su suegro.

A la espera de que se reproduzcan las imágenes y sin dejar que Azzaro se defendiera, continuó: “Después dijiste que Mauro era un sorete, un mercenario, mal hermano, mal tipo, mal marido, mal hijo, pesetero… Están todos los tapes. Si vamos hablar de periodistas deportivos, hagámoslo en serio. Yo tenía la mejor con él. Hasta que de repente se hizo un festín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca, diciendo cosas sin tener idea”.

“Nunca estuviste en una reunión cuando Mauro firmó con Boca, no tenés idea de cuando Mauro firmó en Boca, cuando se lo comunicó a Vélez, hablaste vos y otro mercenario que es un desastre también. Un año se hicieron un festín con Mauro”, aclaró. A la vez de que Natalie hablaba, Azzaro se defendió al pasar y remarcó: “Hay cosas que son de interpretación, ella puede interpretar que yo miento”.

Pero, sin piedad ni espacio, la modelo fue aún más lejos y empezó a enumerar las mentiras que dijo el conductor sobre el futbolista: “Primero, dijiste que Vélez le dio plata al padre de Zárate… y de mis suegros no hables más en tu vida. Tengo el video y tengo la placa también. También dijiste ‘Vélez hizo debutar a los hermanos de Zárate’. ¿Vos te pensas que Vélez hace debutar a alguien por cariño? Hace debutar porque se rompieron el lomo laburando y eran profesionales y buenos, sino nadie debuta en primera”, manifestó.

Y ya cuando parecía que Azzaro estaba nocaut, retrucó con el punto bajo desde donde empezó la pelea: “Tu marido dijo que solamente iba a jugar en Vélez… ¿Te acordas?”, le consultó. A lo que la modelo contestó: “Si, se arrepintió y pidió disculpas el día que firmó en Boca. Y vos te hiciste un festín hablando mal de él, sabiendo que sufríamos amenazas. Cambiar de opinión, cambiamos todos porque evolucionamos, no tiene nada que ver”.

De igual manera, agregó: “Cuando él dijo que iba a jugar solo en Vélez, habrán pasado seis meses de diferencia. Vos solo no lo criticaste, pero vos dijiste barbaridades. ¿Decir que Vélez institución le dio plata a mis suegros? Quiero que la producción ponga los videos que mandé, estoy esperando que lo pongan. No hablo en boca de jarro como lo haces vos. Lo pongo en el celular si quieren. Lo tengo yo”. Tras el constante pedido, la producción del programa le cumplió el deseo y mostró en la pantalla una parte de Azzaro en su programa diciendo, en palabras más o palabras menos, alguna de las críticas que recibió por parte de Natalie.

Ante esto, continuó: “¿Qué culpa tiene Vélez como institución? La responsabilidad para mí es de la institución como también de los periodistas nefastos como vos, no de la hinchada. Aun así habiendo amenazas, defiendo amenazas. No me conviene, estuve amenazada, tuve seguridad 24 horas, vos no tenés idea de lo que yo viví. ¿Te pensas que a mí me conviene hablar bien de la hinchada? Yo digo lo que tengo ganas y lo que me parece que es. A mí no me sirve para nada esto y lo hago porque lamentablemente te tengo sentado adelante mío”.

Asimismo, lanzó: “Yo entiendo que los periodistas deportivos tiene la obligación, al estar en un medio de comunicación, de comunicar. Pero hay muchos que se tienen que fijar cómo comunicar…”. Lo cual Azzaro respondió sin filtro: “Hay algunos jugadores que se tienen que fijar como tratan a los clubes que los pusieron en primera…” y en un ida y vuelta polémico, Natalie contestó: “Vos te podes fijar como un jugador te trata a vos como periodista. Yo no estoy hablando de periodistas, estoy hablando de vos”.

Sin miedo del que dirán, el ex conductor apuntó directamente contra el jugador y lo trató de “mercenario”. “Tu marido no jugaba afuera y por eso volvió a Vélez. Sino no hubiese vuelto nunca. Si tanto lo amaba a Vélez… ¿Por qué se fue a Boca? Todos trabajamos por plata pero si vos decís ‘yo amo a Vélez, solo jugaría en Vélez’ y a la semana te vas a Boca, podes ser considerado un mercenario. En términos futboleros, tu marido es un mercenario y un traidor”, sostuvo.

Pero si la discusión podía terminar ahí, llegó lo peor. La producción llamó a Zárate, que se encuentra en Italia, para que saliera al aire a defender a su esposa por un lado y a defenderse a sí mismo por los dichos hacia su persona. Y lejos de intentar mediar el momento, planteó una discusión con los tapones en punta. Lo primero que le dijo a Azzaro fue “pelotudo”.

“Mi esposa sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. Es un pobre pibe. Vos sos un cagón… Yo soy Mauro Zárate y no hablo con la tele yo me junto con vos y nos tenemos que agarrar a las trompadas y nos agarramos a las trompadas”, sentenció.

En la misma línea, agregó: “Este tipo no da punto de vista. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso que lleven un tipo así al programa, nada más.

Pero en ese momento, se generó como un tipo de monólogo donde el ex Boca solo demostraba su enojo contra Azzaro y sus manejos. “Este tipo no tiene nada en la vida y no va a poder llegar nada en la vida porque lo echan de todos lados y que tuvo que armar un programa para hablar boludeces de jugadores, para hablar boludeces de la barrabrava, ya no sabe cómo encajar para estar en los medios pero eso lo permitimos nosotros”, confesó. Y mientras Azzaro intentaba defenderse, Zárate continuaba por encima de él: “A mí no me hables. Yo estoy hablando con Pamela y la gente que está sentada en la mesa y estoy hablando de que mi mujer no tiene que hablar con una persona como vos”.

Desde un punto de hartazgo por la pisoteada en vivo, Azzaro, que lo único que hacía era tomar agua y mostrarse incómodo, disparó: “Lo armaron todo. Siempre fuiste igual. Es obvio, ¿Mauro Zarate está hablando acá de casualidad? Es obvio que lo arregló ella (Natalie Weber) con el marido y está bien. Es todo casual… Está todo bien. Si le viene bien a Mauro para que hablen un segundo de él y un segundo de ella, está perfecto”.

Pero una de las partes más polémicas fue cuando el ex Vélez, mostrando todo el poder que tiene por sobre su esposa, indicó: “Si yo sabía que Flavio iba a estar, hoy Nati no iba al programa”. Lo cual recibió una respuesta negativa por parte de Pamela y una pregunta al hueso por parte de Azzaro: “¿Vos manejas la vida de tu mujer?”, consultó. “No, la manejamos juntos. No le hables más, Nati. Es un pobre tipo”, contestó.

Ya sin darle muchas más vueltas al asunto, Flavio concluyó preguntándole a Zárate, con qué fin se encuentra al aire, lo que él respondió: “Porque vos no le tenés que hablar a mi mujer. Yo prendo la televisión y te veo a vos hablándole a mi mujer. ¿Flavio, Vos te pensás que yo quiero hablar con vos? Yo quiero a la gente que trabaja de este periodismo y lo hace bien y no como vos. Yo no estoy cortando el teléfono porque mi mujer está trabajando en el programa, porque me parece una falta de respeto cortar el teléfono, pero yo ya hubiese cortado. Lo que le quiero decir a Nati es que no hable más. ¿Para qué hacen esta boludez?”.