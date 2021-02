Pata Villanueva sigue en terapia y grave: el traumatismo intracraneal por el que la operaron

Pata Villanueva sufrió un accidente en su casa de veraneo de Punta del Este y debió ser sometida a una cirugía de urgencia. La ex modelo de 69 años se cayó de la escalera, sufrió una fractura de cráneo pero logró alertar a uno de sus vecinos, quien se comunicó de inmediato con el centro de emergencias médicas.

La ex vedette fue trasladada al Sanatorio Cantegril, en donde se le realizaron las primeras curaciones para frenar la hemorragia y, tras una tomografía computada, debió ser operada de urgencia en la clínica privada del país vecino.

"Se le diagnosticó un fuerte traumatismo intracraneal del tipo subdural. Esto determinó su inmediata intervención quirúrgica", precisó el director de la clínica, Elbio Paolillo, en diálogo con el portal Teleshow. El médico también confirmó que Villanueva permanece en la unidad de cuidados intensivos y que su situación sigue siendo grave.

Por la noche los hijos de la ex modelo viajaron al país vecino -tras cumplir con todos los trámites sanitarios en la Cancilerría- en un vuelo privado. Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini llegaron juntos a la clínica, pero no pudieron acceder por no haber cumplido la cuarentena correspondiente.

Acompañados por su abogado, el doctor Alejandro Balbi, recibieron el parte médico desde la vereda. "No tenían la autorización para entrar a la clínica, pero les dijimos que por razones humanitarias por los menos tenía que bajar un médico a explicarles cuál era la situación de su mamá. Y así lo están haciendo con uno de los hijos, no con los tres. Fue un mal entendido. Lo único que nos han informado es que (su cuadro de salud) es muy delicado".