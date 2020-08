Patitas gate: Echarri reveló la verdad detrás de la pelea por un canuto en dólares con Natalia Oreiro

Pablo Echarri finalmente habló sobre la anécdota sobre los dólares en la caja de patitas de pollo que habría tirado, allá por 1999, Natalia Oreiro y que terminó en la separación de ambos. Recordemos que hace dos semanas el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli contó que el actor había guardado en una caja de patitas de pollo USD 5.000 y la actriz, al limpiar el freezer, tiró a la basura ese dinero.

"Había cinco mil dólares adentro de una caja de patitas (de pollo). Había una señora que limpiaba en casa, Eva. Un día tenía necesidad de utilizar ese dinero. Voy a revisar y la caja de patitas no estaba", contó el actor durante una entrevista a La Once Diez. "Le pregunto y me dice que las había tirado a la basura. Pero tuve muchísima buena suerte: fui al hueco al lado de la escalera, metí la cabeza adentro de la bolsa de basura y las patitas estaban ahí. Las patitas no importaban: lo importante eran los cinco mil dólares, que estaban ahí adentro. Recuperé la plata", continuó el actor, dejando detrás la polémica.

Echarri aseguró que su relación con Natalia no se quebró por este hecho "concreto y fortuito”, sino por “cosas tal vez más profundas”. Entre 1993 y 1999, Oreiro y Echarri protagonizaron una de las parejas más populares del medio artístico. Ella era una joven actriz en ascenso. Él uno de los galanes más requeridos del momento. Sin embargo, tras seis años de amor, la relación llegó a su fin.

Toda la polémica comenzó con unas declaraciones del periodista hace 15 días. "En aquel momento, sucedió lo siguiente: Echarri había juntado un dinero y parece que era un 'canuto' que no quería compartir con Oreiro. Pensemos que si bien empezaban a ser primeras figuras, ninguno de los dos cobraba las millonadas que pueden cobrar ahora", precisó en el ciclo radial El Espectador.

"Echarri puso la plata, que para algunos eran cinco mil dólares y para otros eran treinta mil, en una caja de patitas de pollo que guardó en el freezer. La dejó ahí, a la espera de que llegue el momento de usarla. El problema se dio un día que fueron al supermercado. Los puso ahí para que no se los roben, en una bolsa tipo ziploc con las patitas", advirtió.

De acuerdo al relato del periodista, Natalia le preguntó a Pablo si llevaban o no patitas de pollo. "Llevá, porque las que están en casa están podridas", dicen que le contestó. Volvieron del súper, acomodaron las cosas en la heladera, pero el problema se desató un par de días después, cuando la actriz recordó que su por entonces novio le había dicho que las nuggets estaban vencidas y procedió a tirarlas.

"Un par de días después, ella se acordó de lo que le había dicho él. Fue al freezer y agarró la caja de patitas de pollo, que supuestamente estaban en mal estado, y las tiró a la basura. Cuando se enteró, él se quería morir", reconoció el periodista.

De acuerdo a su información, este fue el motivo por el cual decidieron separarse y la actriz, aunque nunca lo confirmó, se ríe cada vez que le preguntan al respecto. "Echarri se puso como loco y le agarró una angustia tremenda. Ese fue el verdadero motivo de la separación de ellos. Incluso, cuando se lo recordamos a Natalia en alguna nota, ella se mata de risa". "Era una plata para unas vacaciones. El canuto yo creo que era más de Pablo que de los dos y por eso se enojó tanto", concluyó el periodista.

Mis viejos siempre la quisieron mucho y tuvieron una relación muy linda con ella. Natalia siempre fue muy cercana a ellos"

Ambos rehicieron su vida y, aunque nunca volvieron a trabajar juntos, siempre se recuerdan con cariño cuando los medios les preguntan sobre sus ex. "Mis viejos siempre la quisieron mucho y tuvieron una relación muy linda con ella. Natalia siempre fue muy cercana a ellos. Ella llegaba de Uruguay, era muy chica. Conoció a mis viejos y comenzó a tener una relación y me imagino que para ella deben haber sido una especie de contención. Sus padres estaban cerca y la veían muy seguido, pero ¿viste cuando vos caés en una familia y te da la sensación de cobertura o de cierta contención? Esas cosas quedan, no se pueden ni deberían borrarse, son parte del bagaje emocional que todos llevamos adentro".