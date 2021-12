Pato Viral, sus inicios en YouTube y su relación con Yao Cabrera: "Las redes son cambiantes"

Patricio, más conocido como "Pato Viral", o simplemente como Pato, es un youtuber argentino que lidera el Team Z y supo integrar los grupos de influencers conocidos como WIFI y VIRAL, liderados por el polémico Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, el youtuber que tiene casi 9 millones de suscriptores en la plataforma de videos y suele estar vinculado a un gran número de escándalos. "El contenido que hacíamos en WiFI y VIRAL no era adecuado para niños y por eso decidí independizarme. Hay que asumir un poco de responsabilidad, no siempre las críticas son injustificadas", le afirmó Pato a BigBang.

A sus 25 años, Patricio es padre del pequeño Francisco -fruto de su relación con Victoria- y afirma que ser padre es un aprendizaje de todos los días. Si bien muchos lo consideran cantante e influencer, además de youtuber, aclaró: "Cantante no. Si es cierto que saqué cuatro canciones -entre ellas “Roast yourself challenge”-, pero no estudié música. Creo contenido para redes sociales en YouTube, hago series de ciencia ficción para niños y en base a eso fui sacando canciones".

Pato tiene como contenido principal los vlogs, aunque en su plataforma oficial también se pueden ver retos y bromas en donde participan su novia, su bebé y una persona disfrazada de conejo cuya identidad seguirá siendo un misterio. "En este mundo arranqué cuando terminé el secundario e hice la carrera de diseño de multimedia. Primero empecé editando videos de otros YouTubers y luego comencé a grabar con ellos", remarca sobre sus inicios.

Según le contó a este sitio, su amor y pasión por las redes sociales surgió durante su adolescencia, con la consolidación de Facebook, la primera gran red social fundada por Mark Zuckerberg. "A los 15 empecé a tener páginas de Facebook deportivas y demás. Gracias a la gran cantidad de seguidores que tenía, le vendía publicidad a marcas. Si bien ahora esto es muy normal, por aquel entonces era algo súper innovador conseguir dinero de publicidad en las redes", explicó.

Además, detalló que como todo fanático de River, una de sus páginas estaba dedicada al club Millonario mientras que la otra "era de fútbol en general". "Pasé el medio millón de seguidores que para la época era un montón. Después le empecé a dedicar mucho tiempo en el día, sobre todo comencé a dedicarle más tiempo a todo lo que era información y diseño. Pero me quedé sin tiempo, me cansé y las vendí", recuerda entre risas y aclara que esas páginas aún siguen funcionando.

Su más grande anhelo cuando cursaba las últimas materias del secundario era estudiar "periodismo deportivo". Incluso, asistió a varias charlas y llegó a anotarse para cursar la carrera. "Pero cambié y sentí que debía ir por el lado de diseño. A mi me gustaba que me conozcan, pero no era mi objetivo. Ahora que empecé en YouTube, más allá de estar detrás del guión, me gusta ser la cara del producto. Me gusta estar por detrás de la organización y aparecer en el producto", destaca.

Y consultado sobre la manera en la que arma sus videos de ciencia ficción, resaltó: "Voy grabando de a tres y cuatro videos. Me organizo una serie, por ejemplo de un alíen en un hotel. A partir de ahí, me guiono los primeros tres o cuatro capítulos y veo si al público les gusta. Si el producto genera visitas y visualizaciones, ahí subo tres más. Los guiones los armo y pienso yo. Y al momento de grabarlos los dirijo".

Con un estilo siempre innovador, divertido y creativo, el influencer creó una comunidad de seguidores muy fiel que se suman a cada una de sus locuras. "¿De qué trabaja o cómo se gana la vida un influencer? Eso depende del contenido que genere y el público al que esté dirigido. Cuando mayor público te ve, mayor ganancia tenés en Youtube. Es un trabajo porque te lleva mucho tiempo guionar y producir. Para ellos (por sus seguidores) es gratuito y esta bueno que la plataforma nos recompense mediante el pago de dinero. Si tuviera que elegir una red social creo que sería YouTube, pero sería un lindo paso pasar a Twitch. La diferencia entre ambas radica que en YouTube se publica tal cual yo quiero y en Twitch solo son directo", detalló.

Si bien en noviembre escribió una canción para responderle a todos los que lo critican e hizo especial hincapié en la importancia de disfrutar la vida, sin criticar la de los demás, Pato le aclaró a BigBang que no tiene ni sufre el "hate". "No tengo hate. Te terminas costumbrando. Teníamos más "odiadores" en la época de VIRAL, donde ganamos mucha fama pero había mucho hate. A veces íbamos a eventos y nos tiraban cosas o nos escribían el auto", recordó.

Y sobre su participación en los grupos que dirigió Yao Cabrera, expresó: "VIRAL fue el primer team que se armó con youtubers y terminó en diciembre de 2018 con una despedida en el Luna Park. Después de eso empezó, en enero de 2019, WiFI y de ahí me fui a mitad de aquel año porque quería seguir mi carrera solo. Y Team Z es el equipo que lidero yo con mi gente. No sé si fuimos injustamente criticados. Hay cosas que obviamente eran internas y existían críticas de afuera que eran muy exageradas. Pero debo reconocer que el contenido no era adecuado para niños y por eso decidí independizarme. Hay que sumir un poco de responsabilidad", señaló.

Al final de la charla, Pato reveló cómo se ve de acá a diez años y le dio un consejo a aquellos de sus seguidores que quieren incursionar en las redes sociales. "Deben tener claras las metas y nunca perder la constancia. Que sean perseverantes hasta tener resultados porque aveces el inicio es difícil, por eso es importante estar motivados. Incluso podés estar en un buen momento de visitas y de fama, y después de manera repentina bajar. Estoy tranquilo porque si dejo de estar de moda, me gusta dirigir, guionar y eso siempre va a seguir estando. Lo que es redes sociales es muy cambiante, no sabes que va a estar de moda mañana y tenés que estar reinventándote todo el tiempo", concluyó.