Patricia Sosa dijo que no se entiende nada cuando canta y L-Gante le salió al cruce: "¡Dejá de loriar!"

Elian Ángel Valenzuela​, mejor conocido como L-Gante, sigue despertando amores y odios en las redes sociales. Esta vez, luego de cruzarse con los organizadores de un show en Venado Tuerto a través de las redes sociales, se convirtió en el foco de las críticas de Patricia Sosa en su contra. “Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario”, comenzó diciendo la artista al ser consultada sobre la pronta popularidad que ganó el joven oriundo de General Rodríguez.

La autora de “Aprender a volar”, que se sobrepuso de una operación del corazón, le dio un móvil al ciclo Implacables y no dudó en ser muy crítica con el flamante artista, que brindó un total de 15 shows este último fin de semana XXL en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. “Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones", dijo.

Y siguió: "Creo que en esta época se trata más de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción”. Si bien destacó a artistas como María Becerra y Nicki Nicole, que son de su agrado, Sosa le hizo un contundente desplante a L-Gante y a su género: “Hay algunos que no entiendo nada de lo que dicen".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hay cosas que me gustan, pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina", sostuvo. Pero la respuesta de L-Gante no se hizo esperar, ya que acudió a las redes sociales para contestarle con mucha ironía. “Patricia, dejá de loriar (sic) y vení, así le cantas unos temas a mi mamá y a las amigas. Pasame tu rider”, escribió el impulsor de la Cumbia 420.

Cabe destacar que horas antes, desde La Barra Bailable señalaran que tuvieron que cancelar el show que iba a dar L-Gante en el Club Pueyrredón, de Venado Tuerto, ante más de cuatro mil personas, debido a que no pudieron cumplir con las "exigencias" que el cantante habría presentado en su rider, el documento en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista para hacer un show.

Si bien L-Gante lo desmintió, los organizadores aprovecharon para dar a conocer la gran cantidad de artículos, entre ellos una PlayStation 5 y varios juegos, que habría exigido para el show. En el documento se puede leer que el cantante habría solicitado equipos de sonido, consolas, monitores, micrófonos, luces, y demás complementos, una PlayStation 5, los juegos de FIFA y Call of Duty, un TV LED de 55 pulgadas o superior y un whisky, entre otras cosas.

En su descargo, el cantante desmintió esta versión. Primero, afirmó: "Gente eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca para este lado. No le crean y reclamen lo suyo. Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando, corrrrrrrta. PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el moño".

Y más tarde, compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram mostrando con lujo de detalles las "comodidades" que tuvo en el camarín de su último show. "¡Acá estamos rey! Tranqui, ¿vos ves alguna Play o un LCD de 55´?", le preguntó a sus casi 4 millones de seguidores, mientras que en las imágenes solo se alcanza a ver a su mamá, un puñado de frutas (incluida media sandía, bananas, manzanas y naranjas), varias gaseosas, masitas y facturas.