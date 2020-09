Patricia Sosa habló del accidente de Mediavilla: "Fue un choque muy violento"

"Gracias a tantos... son tantos los mensajes de amor y fe para Oscar que ya está bien!! Fue un choque muy violento . No se lastimó. Estuvo protegido, si no es imposible salir sin un hueso roto. @omediavilla esta Muy bien!!! Y lo amo tanto..." La cantante Patricia Sosa se refirió así, desde su cuenta de Instagram, al accidente que sufriera su pareja Oscar Mediavilla cuando viajaba en su camioneta hacia la productora La Flia, para participar del programa Cantando 2020, que lo tiene como jurado. Tras el choque, Mediavilla fue trasladado al Hospital Pirovano, en el barrio de Coghlan. Allí le hicieron una tomografía y constataron que no tenía heridas de consideración. Felizmente, el productor discográfico llevaba puesto el correspondiente cinturón de seguridad, lo que evitó que el choque tuviera consecuencias más graves. Según palabras de Patricia, sin embargo, la camioneta quedó "destruida".

Además del posteo en Instagram, la cantante se comunicó con la producción del programa Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel De Brito, también conductor del Cantando 2020 y, por ende, compañero de trabajo del músico. Luego del choque de esta madrugada y de la tomografía en el Pirovano, Mediavilla fue trasladado a la Clínica Adventista Belgrano. Según contó Ángel de Brito , el choque hizo que se trabara una rueda de la camioneta de Mediavilla y que comenzara a dar trompos. En otras palabras, la sacó baratísima.

Mediavilla, que había ingresado al programa el 25 de agosto, pasará la convalecencia en la casa de Patricia Sosa. Este mediodía recibió el alta médica. No concurrirá al programa, ya que debe guardar reposo. Hasta el momento, no trascendió si recibirá reemplazo o si la producción se las arreglará con el resto de los jurados: Moria Casán, Nacha Guevara, Karina La Princesita. En el programa de anoche, fue reemplazado por el jefe de coaches, Sebastián Mazzoni. ¿Seguirá así?“Ojalá mañana puedas estar en el programa. (Sos) un tipazo, un gran compañero y un gran profesional”, había dicho De Brito anoche al enterarse del accidente. Más allá de su expresión de deseos, Mediavilla no le dará el gusto y cumplirá con las recomendaciones médicas.

Mediavilla viene de reemplazar a Pepe Cibrián, a quien la producción le dio salida porque "no aportaba nada al show", más allá de que él dijera oficialmente que había decidido cuidarse en atención a la pandemia de coronavirus.