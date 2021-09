Patricia Sosa tuvo que ser operada del corazón por una arritmia severa: "Llegué a casa como pude"

Hace dos semanas, Patricia Sosa tuvo que ser sometida a una operación del corazón tras descompensarse mientras manejaba de camino a su casa. "Tuve dos episodios feos manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte. Y me mareé mucho, mucho", contó la artista, mientras se recupera y cumple con el estricto reposo en su hogar.

Según explicó, llegó a su casa como pudo y rápidamente llamó a su cardiólogo, quien tras varios estudios le explicó que había sufrido un episodio de arritmia auricular severa. "Espero que se me pase, llegué a casa como pude, con un susto bárbaro. Llamé al cardiólogo. Me atendieron desde la mañana hasta la tarde, en la (Fundación) Favaloro, viendo qué podía ser", detalló la pareja de Oscar Mediavilla.

Mucho más tranquila y recuperándose de la operación a la que fue sometida hace exactamente 15 días en la Fundación Favaloro, Sosa aclaró: "Los estudios me dieron perfecto, pero me dejaron con un (Monitor) Holter 24 horas. Y cuando me estaba volviendo a casa me sucede otra vez. Entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón. Se llama arritmia auricular".

Los médicos que la atendieron le dieron un antiarrítmico, pero le advirtieron que la medicación no era la solución definitiva y que debía operarse. "Me dieron un antiarrítmico, pero la solución era la operación. Y bueno, yo pedí estar con el antiarrítmico y dije 'bueno, me opero en marzo, abril'. Pero no, decidí hacerlo al otro día. Llamé y le dije '¿me pueden operar ahora?'", explicó sobre lo que vivió semanas atrás.

Cabe destacar que la cantante pensó en postergar la cirugía, ya que podía vivir bien con la medicación y debía cumplir con algunos compromisos laborales. En ese sentido, sostuvo que durante los días previos y posteriores a la operación pasó días de mucha angustia ya que tuvo que atravesar la cirugía acompañada solo por su hija, Marta Mediavilla, debido a que Oscar se encontraba en Chile por trabajo.

El productor discográfico hizo lo posible por regresar a tiempo, pero las restricciones se lo impidieron y si bien ya se encuentra en el país, todavía no pudo estar con la cantante debido a que tiene que cumplir una estricta cuarentena. "Bueno, me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón. Fue hace 15 días", finalizó Patricia. Ya mucho mejor y con el permiso de los médicos, Sosa retomó esta semana los ensayos de la obra de José María Muscari.

La misma se estrenará el 22 de septiembre en el Multiteatro Comafi y también participarán Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega y Ana María Picchio. La comedia cuenta la historia de una familia que dejará ver todas sus emociones surgir a flor de piel. "Ella me contó que estuvo llorando mucho, todo el tiempo llanto. El miedo... porque de un día para el otro te enterás que tu corazón tiene una pequeña arritmia que merece una intervención", contaron en un programa de América.

Y agregaron: "Además estuvo sola porque Mediavilla estuvo en Chile y no la pudo acompañar porque tuvo que hacer cuarentena. Me dijo 'lo extrañé más de lo que creía. Mi hija, Martita, se encargó de todo. Es una reina'. También debió frenar dos semanas sus ensayos de la obra que está por estrenar, dirigida por José María Muscari".

La operación de Patricia Sosa trascendió después de que ella se ausentara a una reunión que organizaron algunos ex participantes de MasterChef Celebrity en la casa de Belu Lucius. Si bien iba a ser parte del encuentro, la cantante les avisó un día antes que no podía ir porque al día siguiente la iban a operar del corazón a causa de una arritmia auricular, la cual desorganiza la actividad eléctrica de la aurícula y produce un ritmo cardíaco irregular.